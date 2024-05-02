حملة ترويجية حصرية من “بيتجيت” لمستخدمي الشرق الأوسط تتيح إمكانية ربح آيفون 15!

حملة ترويجية حصرية من "بيتجيت" لمستخدمي الشرق الأوسط: اربح آيفون 15!

تقدم منصة “بيتجيت”، المعروفة بخدماتها المتقدمة في مجال العملات الرقمية، فرصة استثنائية لمستخدميها في الشرق الأوسط للفوز بآيفون 15 من خلال حملة ترويجية مثيرة تستمر من 30 أبريل حتى 13 مايو 2024.

الحملة تتضمن مجموعة من العروض الترويجية الجذابة التي تشجع المستخدمين الجدد والحاليين على تفاعل أكبر مع المنصة.

العروض الترويجية:

امتيازات للمستخدمين الجدد: عند تنزيل التطبيق وإكمال التسجيل وعملية التحقق، يمكن للمستخدمين الجدد الحصول على مكافأة تداول تتراوح بين 5 إلى 100 دولار. مكافآت على الإيداع الأول: المستخدمون الذين يكملون إيداعهم الأول سواء عبر بطاقة الائتمان أو الشبكة سيحصلون على مكافأة تداول بقيمة 15 دولار. مكافآت على التداول لأول مرة: المستخدمون الذين يتداولون لأول مرة سيحصلون على مضاعفة مكافآتهم (العرض الترويجي 1 + المكافآت الترويجية 2 ×2).

مزايا إضافية:

المستخدمون الذين يتداولون بمبلغ يزيد عن 5000 دولار في معاملتهم الأولى سيدخلون تلقائيا في سحب للفوز بجهاز iPhone 15 Pro.

الشروط والأحكام:

الحملة متاحة فقط للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يجب النقر على زر “انضم الآن” لتكون المشاركة صحيحة.

سيتم توزيع المكافآت خلال 14 يوم عمل بعد انتهاء النشاط.

تقتصر المكافآت على أول 3000 مستخدم يكملون المهام.

تحتفظ “بيتجيت” بالحق في التفسير النهائي للشروط والأحكام، بما في ذلك تعديل أو تغيير أو إلغاء الحملة دون إشعار مسبق.

للمزيد من التفاصيل حول كيفية المشاركة والشروط الكاملة، يرجى زيارة الموقع.

لا تفوت فرصتك للفوز بآيفون 15 والاستفادة من العروض الترويجية المتعددة مع بيتجيت.

حمل التطبيق الآن وابدأ رحلتك في عالم العملات الرقمية مع بيتجيت!