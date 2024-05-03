شركة “Block” التي يرأسها “جاك دورسي” تعزز رهانها على البيتكوين بهذه الطريقة!

أعلنت شركة “Block Inc”، التي كانت تعرف سابقا باسم “Square” والتي يقودها “جاك دورسي”، عن خطتها لإعادة استثمار 10٪ من إجمالي أرباحها المتعلقة بالبيتكوين في البيتكوين مرة أخرى.

تأتي هذه المبادرة كجزء من سياسة الشركة الجديدة لتعميق حضورها في سوق العملات المشفرة، مما يعكس إيمان قوي بقيمة البيتكوين كعملة رقمية أساسية.

في الثاني من مايو 2024، خلال تحديث للمساهمين في الشركة، قدم “دورسي” رؤيته للبيتكوين كعملة محلية للإنترنت.

وشدد على ضرورة وجود بروتوكول نقدي مفتوح، مؤكدا على البيتكوين كحل لأنها تتميز بطبيعتها اللامركزية.

هذا النهج يتماشى مع رؤية “Block” طويلة الأجل للعملة المشفرة ورؤيتها كعنصر حيوي في الاقتصاد الرقمي.

الأداء المالي لشركة “Block”:

أفادت شركة “Block Inc” بزيادة كبيرة في إيراداتها خلال الربع الأول، حيث بلغ إجمالي أرباح الشركة 2.09 مليار دولار، بزيادة نسبتها 22٪ عن العام السابق.

تجاوزت هذه النتائج توقعات “وول ستريت”، مما أدى إلى قفزة بنسبة 7.4٪ في أسعار أسهم الشركة بعد ساعات من التداول.

يأتي هذا الارتفاع المالي في أعقاب الأداء القوي لاستثمارات الشركة في البيتكوين، التي نمت بنسبة 160٪ من المبلغ الأولي البالغ 220 مليون دولار إلى 573 مليون دولار بحلول نهاية الربع الأول.

قامت الشركة بمراجعة توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك العام بأكمله لتصل إلى 2.76 مليار دولار من 2.63 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بنتائج مالية إيجابية في الأرباع القادمة.

يسلط هذا التعديل الضوء على كيفية تمكن “Block” من دمج معاملات البيتكوين بسلاسة، والتي تحقق لها هوامش عالية، دون أي عوائق.

اقرأ أيضا:

شركة “كوين بيس” تركب موجة ETF البيتكوين وتحقق أرباح تفوق المليار الدولار في الربع الأول 2024

حملة ترويجية حصرية من “بيتجيت” لمستخدمي الشرق الأوسط تتيح إمكانية ربح آيفون 15!