هل سيتأثر سوق الكريبتو بانتهاء صلاحية خيارات العملات المشفرة المقدرة بقيمة 2.4 مليار دولار؟

يستعد سوق الكريبتو لحدث انتهاء صلاحية حوالي 23,000 خيار بيتكوين في 3 مايو، بقيمة تقديرية تصل إلى 1.4 مليار دولار.

هذه الأحجام تشبه بشكل كبير الأحداث السابقة.

خلال الأسبوع، شهد سوق العملات المشفرة تراجع ملحوظ، لكن بدأت تظهر بوادر تعافي بحلول نهاية تداولات يوم أمس 2 مايو.

على الرغم من ذلك، لا يزال سعر البيتكوين يتداول دون مستوى 60 ألف دولار، والمعنويات السوقية تميل نحو السلبية على المدى القصير.

انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين:

الخيارات المنتهية الصلاحية اليوم تتميز بنسبة بيع/شراء تبلغ 0.49، ما يعني وجود ضعف عدد الخيارات الشرائية مقارنة بخيارات البيع.

الحد الأقصى للألم لهذه الخيارات هو 61,000 دولار، وهو أعلى قليل من الأسعار السوقية الحالية، ويشير إلى السعر الذي من المحتمل أن يتحقق فيه أقصى الخسائر عند انتهاء العقود.

بحسب منصة “ديريبت”، يظل هناك اهتمام كبير بعقود الخيارات بأسعار إضراب تتجاوز 70 ألف دولار، بما في ذلك 661 مليون دولار في الفائدة المفتوحة بسعر إضراب 100,000 دولار، على الرغم من أن احتمالات بلوغ سعر البيتكوين هذا المستوى قريبا تبدو ضئيلة نظرا للوضع الحالي للسوق.

بالنظر للقيمة السوقية الإجمالية لسوق الكريبتو فيمكن القول أن السوق يشهد تحسن بنسبة 3%، حيث وصل إلى تقييم 2.22 تريليون دولار.

في نفس الوقت ارتفع سعر البيتكوين بنسبة مماثلة تصل إلى حوالي 59,200 دولار، دون استعادة المستوى النفسي البالغ 60,000 دولار.

في نفس الوقت قفز سعر الايثيريوم محاولا استرداد مستوى 3000 دولار بعد مكاسب بنسبة 2% خلال اليوم.

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