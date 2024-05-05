وضع السوق: سعر البيتكوين يحافظ على مستوى 63 ألف دولار وتألق واضح لعملة DOGE

شهدت عملة البيتكوين موجة من التعافي بعد انخفاض سعر العملة دون مستوى 60 ألف دولار.

ليصل سعر العملة إلى ذروة عدة أيام عند 64,500 دولار يوم أمس، إلا أنها فشلت في الحفاظ على هذا المستوى وتراجعت بأكثر من ألف دولار منذ ذلك الحين وتتداول حاليا عند مستوى 63500 دولار.

أغلب العملات الرقمية البديلة الكبيرة أظهرت انخفاض طفيف على مستوى يومي، حيث شهدت عملات مثل TON وADA وSHIB انخفاض بنسب تتراوح بين 2% و4%.

تجربة البيتكوين في شهر مايو كانت صعبة للغاية بالنسبة للمتفائلين بصعود العملة، حيث تراجعت العملة بشكل حاد بعد فشلها في تجاوز عتبة 65,000 دولار في اليوم السابق.

أدى هذا التصحيح الكبير إلى انخفاض سعر العملة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين عند 56,500 دولار.

قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بعدم رفع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة التقلبات، حيث شهدت عملة البيتكوين زيادة سريعة بمقدار 2,000 دولار خلال دقائق في بعد ظهر يوم الأربعاء.

عقب ذلك، بدأت الأسعار في التعافي التدريجي حيث ارتفعت إلى 59,000 دولار بحلول يوم الجمعة.

محاولة أخرى من المضاربين على الارتفاع قادت العملة لتتجاوز 62,000 دولار، وبلغت هذه الزيادة ذروتها أمس بوصولها إلى مستوى 64,500 دولار.

على الرغم من ذلك، لم تتمكن عملة البيتكوين من تجاوز هذا المستوى وتراجعت بأكثر من 1,000 دولار منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، لا تزال تتداول بأكثر من 63,000 دولار ونسبة هيمنتها على العملات البديلة تقترب من 51٪.

في المقابل، انخفضت قيمتها السوقية إلى 1.25 تريليون دولار على coingecko.

من جهة أخرى تألق سعر العملة الميم DOGE بشكل واضح في 24 ساعة الأخيرة حيث تعد العملة من أفضل العملات أداء في الساعات الأخيرة حيث سجلت زيادة بنسبة فاقت 7%.

بشكل عام تقدر القيمة الإجمالية لسوق الكريبتو بـ2.47 تريليون دولار حسب منصة coingecko.

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