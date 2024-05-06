هل سيتأثر سوق الكريبتو بالاعلانات الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع؟

تتأثر الأسواق المالية بشكل ملحوظ بالقرارات والأحداث والاعلانات المالية العالمية.

سوق الكريبتو ليس بمنأى عن هذه الأحداث حيث تتأثر عملة البيتكوين وتؤثر بدورها في سوق الكريبتو ككل.

مؤخرا عادت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الكريبتو لمستوى 2.5 تريليون دولار بعد تذبذب عالي الأسبوع الماضي.

بحسب حساب “رسالة القبيسي” على منصة X فإن هذا الأسبوع سيكون أقل تقلبا على سوق الكريبتو، حيث وبحسب ما نشره فإن السوق هذا الأسبوع يحاول استيعاب القرارات المعلن عنها الأسبوع الماضي.

وبحسب ما

Bitcoin Investment Essentials, A Sneak Peek at This Week's Heavy Events (5/6-5/12)



There are fewer important macro events and crypto-related events this week. Last week was a big news week and crypto did fluctuate significantly, crypto is now affected by all types of news the… — Greeks.live (@GreeksLive) May 6, 2024

هناك العديد من الأخبار ذات الصلة بالاقتصاد الكلي هذا الأسبوع، لكن التأثير محدود، وليس من المستغرب أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية.

“Greeks live” على حسابه على منصة X:

بالنسبة لأهم القرارات الاقتصادية المنتظر الإعلان عنها هذا الأسبوع فهي كما يلي:

يوم الثلاثاء: الإعلان عن وضعية الائتمان الاستهلاكي لشهر مارس، مع حساب التغير في المبلغ الإجمالي للائتمان المستحق الممنوح للأفراد لتغطية النفقات الشخصية.

يوم الخميس: إصدار بيانات البطالة الأولية.

يوم الجمعة: القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك.

يوم الجمعة: إصدار التقرير الأولي لتوقعات التضخم الاستهلاكي لشهر مايو.

بالإضافة إلى التقارير الاقتصادية، سيكون هناك 8 خطابات للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ومع أن بيانات التضخم والوظائف الأخيرة لا تبدو إيجابية، فقد تتسبب هذه الخطابات في بعض التقلبات.

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