هيئة SEC تؤجل قرارها بشأن صندوق ETF الايثيريوم المقدم من شركة “Invesco Galaxy”

بعد الموافقة على صناديق ETF البيتكوين من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تتحرك بعض الشركات المالية بطلب الموافقة على صناديق ETF الايثيريوم.

لكن هيئة SEC مازالت لم تبدو نيتها بعد في الموافقة على هذه الصناديق على الأقل في الوقت الحالي.

مؤخرا، قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تأجيل اصدار قرار بشأن ETF الايثيريوم المقدم من شركة “Invesco Galaxy” وطلبت التأجيل لمدة 60 يوم آخر.

في الشهر الماضي قامت هيئة SEC أيضا بنفس القرار حيث رفضت إعطاء قرار نهائي بشأن صناديق ETF الايثيريوم المقدمة من شركة “فرانكلين تمبلتون” و”جرايسكيل”.

وبحسب العديد من المحللين الذين استشهدت بهم وكالة “رويترز” فإن هيئة SEC سترفض صناديق ETF الايثيريوم في وقت لاحق من هذا الشهر حيث ينتظر كل من صندوق ETF الايثيريوم الخاص بشركة “VanEck” و”ARK” قرار هيئة SEC.

بالنسبة لسبب احتمال رفض هيئة SEC لصناديق ETF الايثيريوم فبحسب العديد من المحللين يعود إلى نقص المشاركة في مثل هذه الصناديق عكس البيتكوين، وبحسب “مات هوغان” من “Bitwise” فإن هيئة SEC تريد رؤية المزيد من البيانات.

جدير بالذكر أن هيئة SEC دخلت في خضم معركة قانونية مع شركة “Consensys” الداعمة لمؤسسة الايثيريوم حيث رفعت هذه الأخيرة دعوى قضائية ضد شركة SEC متهمة إياها بتصنيف الايثيريوم كورقة مالية.

وبحسب “لاري فينك” الرئيس التنفيذي لشركة “BlackRock” حتى لو أعتبرت هيئة SEC الايثيريوم كورقة مالية فإن ذلك لا يمنع من اعتماد صندوق ETF الايثيريوم، وذكر كيف أن الهيئة استغرقت أكثر من 10 سنوات للموافقة على ETF البيتكوين.

فهل سنرى ETF الايثيريوم إلى جانب ETF البيتكوين يتداول في البورصات في النهاية؟

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