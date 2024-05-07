بعد حدث الانقسام: انخفاض في عدد البيتكوين المعدن مع انخفاض معدل الربحية

بعد حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين تغيرت العديد من المعطيات على طاولة المعدنين.

فبعد أن كانو يحصلون على 6.25 بيتكوين على كل كتلة، انقسمت المكافأة إلى النصف وأصبحت 3.125 بيتكوين فقط.

الأمر الذي صعب من مهمتم بلا شك وجعلهم أمام عقبة صعبة تتمثل في موازنة بين تكاليف التشغيل وبين ما يحصلون عليه وبين سعر البيتكوين الحالي.

مؤخرا ووفقا لما أعلنت عليه شركة تعدين البيتكوين الأمريكية “Hut 8” فإن هناك انخفاض حاد في عدد البيتكوين المستخرج والمعدن في شهر أبريل.

حيث ووفقا للشركة فإنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 36% مقارنة بشهر مارس.

أنتجت شركة “Hut 8” ما مقداره 148 بيتكوين في أبريل مقارنة بـ231 بيتكوين في مارس.

للعلم ليست شركة “Hut 8” الوحيدة التي أعلنت عن انخفاض في انتاج عملات البيتكوين الجديدة، بل هناك العديد من الشركات الأخرى مثل:

Bitfarms وCipher وCleanSpark وCore Scientific وRiot وTerawulf

بالنسبة لحجم التراجع والانخفاض فيقدر بنسب تتراوح بين 6% و12% في أبريل، وفقا لمنصة “The Miner Mag”.

من جهتها أعلنت شركة “Riot” عن تراجع في عدد البيتكوين المعدن بنسبة 12% في شهر أبريل حيث تم تعدين 375 بيتكوين مقارنة بـ425 بيتكوين المعدن في مارس.

وكان من المتوقع حدوث مثل هذا الانخفاض في عدد البيتكوين المعدن بعد الإنقسام ويأمل رواد الصناعة في ارتفاع الأسعار لأعلى ليعودو للربحية التي كانو عليها من قبل الانقسام.

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