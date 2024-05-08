توقع سعر البيتكوين: هل سيعود السعر لمستوى 70 ألف دولار قريبا؟

ظل سعر البيتكوين يتذبذب بشكل كبير منذ دخول شهر مايو حيث فقد سعر البيتكوين المستوى النفسي البالغ 60 ألف دولار في 3 مايو قبل أن يرتد بعدها ويبدأ السعر في التعافي والصعود مجددا فوق هذا المستوى.

يرى العديد من المحللين أن سعر البيتكوين يمكن أن يتعافى ويعود لمستوى 70 ألف دولار هذا الشهر وهو مستوى لم يشهل سعر البيتكوين منذ 12 أبريل الماضي.

وفقا للمحلل “أدريان زدونزيك” المعروف أيضا بإسم “crypto_birb” فإن سعر البيتكوين سيعود لمستوى 70 ألف دولار قبل نهاية شهر مايو وهو ما نشره على حسابه على منصة X لمتابعيه البالغ عددهم حوالي 66 ألف متابع.

وفقا لذات المحلل فإننا بالفعل في سوق صاعد وأن مؤشر الاتجاه المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع و50 أسبوع آخذة في الارتفاع.

يرى المحلل “أنتوني بومبليانو” أن سعر البيتكوين يتحرك بشكل عرضي وأن السعر على المدى الطويل مازال قوي كما هي عادة البيتكوين.

وبحسب ذات المحلل فإن المعنويات لا تزال في مرحلة الجشع.

بينما يرى المحلل المدعو “Crypto Caesar” على منصة X بأن هناك حالة يمكن القول فيها أن تشكل البيتكوين نمط كوب ومقبض كبير على الإطار الزمني الأسبوعي.

وأضاف:

إذا تمكنت عملة البيتكوين من البدء في الاتجاه فوق أعلى مستوى لها المسجل هذا الصيف، فأنا أتوقع ارتفاع قوي في الاتجاه الصعودي وربما تشكيل دورة أقصر.

في وقت سابق من هذا الأسبوع أفادت “بيتفينكس” أن بعض المؤشرات على الشبكة تشير إلى أن ضغط البيعي من طرف مستثمري التجزئة على المدى القصير تضاءل عما كان عليه في وقت سابق.

وضع السوق حاليا يشير إلى شبه استقرار سعر البيتكوين فوق مستوى 60 ألف دولار وبقاء القيمة السوقية الإجمالية لسوق الكريبتو فوق مستوى 2.25 تريليون دولار تشكل منها القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين أكثر من النصف.

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