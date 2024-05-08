مخترق منصة "Poloniex" يحول أكثر من 3 مليون دولار من الايثيريوم إلى منصة "Tornado Cash"

مؤخرا تحرك مخترق منصة “Poloniex” بعد أشهر من الخمول حيث نقل أكثر من 1100 ايثيريوم إلى منصة خلط العملات الرقمية المشفرة “Tornado cash”.

أرسل هذا المخترق ما قيمته 180 مليون دولار على دفعات وعبر شبكات بلوكشين مختلفة.

ووفقا لما أفادت به منصة “Arkham Intelligence” فإن هذا المخترق حول 100 ايثيريوم على 11 دفعة إلى منصة “Tornado cash” ليصل مجموع ما أرسله إلى 1100 ايثيريوم بقيمة حوالي 3.4 مليون دولار.

هذا بالنسبة للايثيريوم أما البيتكوين فقام بتحويل 501 بيتكوين بقيمة حوالي 32 مليون دولار في 30 أبريل.

كما يملك هذا المخترق أصول رقمية متنوعة بين عملات TRX وFLOKI بالاضافة طبعا إلى الايثيريوم والبيتكوين.

في نوفمبر 2023 خسرت منصة “Poloniex” ما قيمته 125 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة.

بعد عملية الاختراق وعد “جاستن صن” بتعويض والسداد الكامل للمتضررين، كما عرض مكافأة بنسبة 5% للمخترق إذا رد ما سرقه.

بالرغم من العقوبات وإجراءات الردع التي أتخذتها الحكومة الأمريكية تجاه منصة “Tornado Cash” إلا أن المنصة مازالت تساعد المجرمين واللصوص في صرف ما سرقوه من خلال خلط المعاملات وجعل من الصعب بما كان تتبع أثر العملات الرقمية المسروقة.

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