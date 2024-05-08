استمرار التدفقات الخارجية من صناديق ETF البيتكوين للأسبوع الرابع على التوالي!

منذ إنطلاق صناديق ETF البيتكوين يراقب المحللون عن كثب حركة الأموال من وإلى هذه الصناديق.

فإذا كانت التدفقات الواردة والمتجهة إلى هذه الصناديق مرتفعة فيعني ذلك الايجابية والثقة في هذه المنتجات أكثر والعكس صحيح.

مؤخرا تم تسجيل تدفقات خارجية للأسبوع الرابع على التوالي بقيمة 251 مليون دولار.

وفقا لأحدث إصدار من التقرير الأسبوعي لتدفقات صناديق الأصول الرقمية، يقدر متوسط سعر شراء صناديق الاستثمار المتداولة هذه منذ إطلاقها بـ 62,200 دولار لكل عملة بيتكوين.

جدير بالذكر أن صناديق البيتكوين هي المحور الأساسي بل هي من تأخذ حصة الأسد حيث بلغت التدفقات الخارجية من هذه الصناديق 284 مليون دولار.

بينما كسرت صناديق الايثيريوم موجة التدفقات الخارجية التي استمرت سبعة أسابيع، حيث اجتذبت تدفقات واردة بقيمة 30 مليون دولار الأسبوع الماضي.

ويختلف الأمر تجاه المنتجات الاستثمارية للعملات الرقمية البديلة الأخرى التي استقطبت مبالغ مختلفة تتراواح ما بين 0.25 إلى 0.5 مليون دولار.

من الناحية الجغرافية هيمنت الولايات المتحدة الأمريكية عن التدفقات الخارجية حيث سجلت 504 مليون دولار.

وشهدت السويد أيضا تدفقات خارجية بقيمة 30.3 مليون دولار.

وقد شوهد هذا الشعور الهبوطي في بلدان أخرى أيضا مثل كندا وسويسرا وألمانيا التي شهدت تدفقات أسبوعية خارجة بقيمة 9.6 مليون دولار و9.8 مليون دولار و7.3 مليون دولار على التوالي.

للعلم تم وبنجاح إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والإيثيريوم في هونغ كونغ، حيث اجتذبت هذه الصناديق ما يقرب من 307 مليون دولار من التدفقات في أسبوعها الأول من التداول.

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