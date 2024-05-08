مشروع “Polkadot” يحضر لإطلاق ترقية مهمة: التفاصيل هنا

يتوقع مشروع “Polkadot” الحصول على ترقية مهمة ستساعد على إصلاح بعض نقاط الضعف وتقديم ميزات جديدة.

الترقية الجديدة ستقدم بروتوكول يسمى “الدعم الغير متزامن”، وهي طريقة جديدة تمكن من التحقق من صحة الكتل في شبكة البلوكشين بواسطة شبكة مخصصة تسمى “شبكة الترحيل”.

جدير بالذكر أن الترقيات المتتالية ليست بالأمر الجديد على مشروع “Polkadot” حيث يتم عرض الاستفتاء بانتظام للتصويت عليها من طرف جمهور ومجتمع المشروع.

بالنسبة للترقية الجديدة والتي تقدم ميزة الدعم “الغير متزامن” فإنها توفر شبكة ترحيل أسرع بمرتين مع توفير في مساحة الكتل من 6 إلى 10 مرات.

هذا وتم تخصيص الترقية مع أخذ بعين الاعتبار مبدأ الأمان الذي أخذه المطورون بعين الاعتبار وبنو الترقية دون التفريط فيه.

يشهد المشروع “Polkadot” تبني واسع من المؤسسات أيضا حيث يمتاز المشروع بتوفير ما تبحث عنه المؤسسات على رأسها الانتاجية وسرع المعاملات.

بالنسبة لسعر العملة الرقمية DOT فقد تأثرت إيجابا في آخر 7 أيام، حيث ارتفع السعر إلى 7 دولار بنسبة 8% في آخر 7 أيام.

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