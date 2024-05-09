شركة "Ark Invest" تخفض تعرضها لأسهم شركة "كوين بيس"!

باعت شركة “Ark Invest” ما عدده “70,616” سهم من أسهم شركة “كوين بيس” بإجمالي 15.1 مليون دولار، هذه الأسهم موزعة على صناديقها المتداولة في البورصة، بالنسبة لعملية البيع فتمت في يوم 7 مايو.

هذه الخطوة جاءت على الرغم من تقرير أرباح الربع الأول الإيجابي من شركة “كوين بيس”، والذي أظهر إيرادات أعلى من المتوقع وارتفاع قياسي في حجم التداول المؤسساتي.

تضمن قرار شركة الاستثمار بيع 45,915 سهم بقيمة 9.8 مليون دولار من صندوق (ARKK)، و17,755 سهم بقيمة 3.8 مليون دولار من صندوق (ARKW)، و6,946 سهم بقيمة 1.5 مليون دولار من صندوق (ARKF).

القرار من شركة “Ark Invest” جاء ربما نظرا لأمور وعوامل أخرى تتجاوز النجاح المالي لشركة كوين بيس وهو ما جعلها تتخذ مثل هذا القرار.

تُصنف أسهم شركة “كوين بيس” كثالث أكبر شركة مملوكة في صندوق “ARKK ETF”، حيث تشكل 8.2٪ من المحفظة، متخلفة عن شركة “تسلا” و”Roku”.

اقرأ أيضا:

الرئيس التنفيذي لشركة بينانس يدعو السلطات النيجيرية للإفراج الفوري عن المدير التنفيذي المحتجز!

وضع السوق: عملة البيتكوين تستقر مؤقتا فوق مستوى 60 ألف دولار وتألق واضح لعملة SOL وBNB