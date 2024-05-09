سنغافورة تعيد النظر في انهيار شركة "Terra" وتوضح المخالفات المرتكبة!

بعد الانهيار المدوي لمشروع “Terra” والذي عصف بمحافظ العديد من المستثمرين والمؤمنين بالمشروع، أعادت الهيئات التنظيمية في سنغافورة تقييم الوضع وأوضحت بأنها متبرأة تمام من المشروع.

حيث كشفت مؤخرا بأنها لم ترخص للشركة ولم تقدم لها أي موافقة أو ترخيص تنظيمي.

وجاء هذا التوضيح بعد سؤال “لورانس وونغ” نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس الهيئة التنظيمية MAS والذي من خلال سؤاله أثار المخاوف بشأن الرقابة التنظيمية وحماية المستثمرين في سوق العملات الرقمية.

بعد الحادثة تحركت الهيئة التنظيمية MAS بالعديد من التدابير للحد من إمكانية وقوع أضرار مشابهة لما سبق وأن وقع مع شركة “Terra”.

كمقتبس عما جاء في بيان وتوضيح MAS ما يلي:

نذكّر أولئك الذين يتاجرون بالعملات المشفرة بأن قواعد ولوائح MAS لا يمكنها منع الخسائر النقدية الناشئة عن مثل هذه الأنشطة. يجب أن يكون المستهلكون على دراية بمخاطر القيام بذلك وأن يفهموا أن العملات المشفرة شديدة التقلب وليس لها قيمة جوهرية.

في الوقت نفسه، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للحصول على 5.3 مليار دولار من شركة Terraform Labs ومؤسسها المشارك، “دو كوون”.

ويأتي هذا الطلب، الذي يشمل الاسترداد والعقوبات المدنية، في أعقاب حكم المحكمة الذي قضى بإدانة Terraform و”دوو كوون” بتهمة الاحتيال.

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