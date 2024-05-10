هل سنشهد ارتفاع في أسعار العملات الرقمية بعد انتهاء خيارات البيتكوين اليوم؟

بعد عدة أيام من السير العرضي لسعر البيتكوين فوق مستوى 60 ألف دولار من الممكن أن يشهد سعر البيتكوين بعض التقلبات في الساعات القادمة وذلك مع اقتراب موعد انتهاء حوالي 18500 عقد من عقود خيارات البيتكوين اليوم.

تبلغ القيمة الإسمية لمجموع هذه العقود حوالي 1,15 مليار دولار.

وللعلم الحجم أقل مما كان عليه قبل أسبوع.

بالنسبة للخيارات (البيع والشراء) فإنها تبلغ 0.64 هذا الأسبوع مما يعني أن عدد أكبر من المكالمات أو العقود الطويلة تنتهي صلاحيتها أكثر من عقود القصيرة (عقود البيع).

تهيمن صفقات الشراء أيضا على عقود الفائدة المفتوحة (OI) بحوالي 700 مليون دولار بأسعار تنفيذ تبلغ 70,000 دولار و100,000 دولار.

تشير الفائدة المفتوحة إلى عدد أو قيمة العقود التي لم تتم تسويتها بعد.

تمنح هذه الخيارات الحق في شراء الأصل الأساسي بسعر محدد مسبق في تاريخ محدد أو قبله.

بالإضافة إلى مجموعة خيارات البيتكوين اليوم، من المقرر أيضا أن تنتهي صلاحية 276 ألف عقد إيثيريوم.

وضع السوق في الوقت الراهن:

حاليا يستمر البيتكوين في التداول العرض فوق مستوى 62 ألف دولار حيث حقق ارتفاع بنسبة 2.68% في آخر 24 ساعة وهو الأمر الذي أثر ايجابا أيضا على أغلب العملات الرقمية البديلة والتي بدورها رفعت القيمة الإجمالية للسوق إلى أكثر من 2.33 تريليون دولار.

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