سولانا تتفوق على الايثيريوم من حيث حجم التداول على منصات التداول اللامركزية DEX

تمكنت شبكة سولانا من التفوق على شبكة الايثيريوم من حيث حجم التداول المسجل على منصات التداول اللامركزية DEX في آخر 24 ساعة.

حيث سجلت منصات التداول اللامركزية القائمة على شبكة سولانا 1.3 مليار دولار بينما وصل حجم التداول على المنصات القائمة على شبكة الايثيريوم 1.29 مليار دولار.

في المركز الثالث حلت شبكة بينانس BSC بحجم تداول وصل لغاية 604 مليون دولار.

هذا وتحتل شبكة “Arbitrum” و”Base” المركزين الرابع والخامس بعد أن حققتا 510 مليون دولار و286 مليون دولار من حجم التداول على منصات التداول اللامركزية DEX، على التوالي.

حجم التداول المرتفع على سولانا جاء كنتيجة مباشرة للرسوم المنخفضة على شبكة سولانا حيث تبلغ أقل بنسبة 50% على نظيرتها الموجودة على الايثيريوم.

سرعة الشبكة والرسوم المنخفضة جعلت العديد من المحللين يرون في سولانا المشروع المستقبلي الذي قد يتغلب على الايثيريوم إذا أصلحت شبكة سولانا مشاكلها الفنية وقدمت المزيد من التحديثات والترقيات الضرورية وفي حالة لم تحدث الايثيريوم آلياتها بشكل سريع فقد يحدث ذلك بالفعل.

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