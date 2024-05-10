متابعة لقصة تعرض أحد المستخدمين للاحتيال بتزوير عنوان الاستقبال!

قبل حوالي أسبوع نشرنا مقالة تتحدث عن تعرض أحد المستخدمين لخطأ كلفه حوالي 70 مليون دولار، للإطلاع على الجزء الأول من القصة يمكن ذلك من العنوان:

قصة وعبرة حول تعرض أحد الضحايا للاحتيال بتزوير عنوان الاستقبال!

وفقا لآخر المستجدات فإن المخترق يحاول الاتصال بالضحية عبر التيليغرام، حيث أفاد حساب “SlowMist” على منصة X (تويتر) بأن المخترق يحاول الاتصال بالضحية.

للتذكير بآلية هذه السرقة فتتم من خلال استبدال عنوان الاستقبال الأصلي بآخر مشابه ليقوم المستخدم بالتحويل للعنوان الجديد الخاص بالمخترق بدلا من عنوانه الأصلي ما يجعل العملات الرقمية تذهب دون رجعة.

ويكون ذلك بعد تعرض جهاز الضحية للاصابة ببرمجيات خبيثة تقوم بهذا الأمر.

المخترق وبحسب “SlowMist” وجد صعوبة في تحريك وغسل هذه الكمية من الأموال كما أن حركة العناوين تم كشفها وربطها مع عناوين IP الخاص به والتي كشفت أنه ينشط من هونغ كونغ.

ربما هذا هو السبب الذي جعله يحاول الاتصال بالضحية ليعيد ما سرقه خشية الوقوع في أيدي رجال القانون.

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