شركة "Grayscale" تسحب طلبها المتعلق بـETF الايثيريوم وتوضح السبب!

شركة “Grayscale” واحدة من الشركات المالية الكبرى المختصة في توفير صناديق ETF للعملات الرقمية المختلفة بصيغها الفورية أو الآجلة وغيرها من المشتقات المالية الأخرى.

مؤخرا قامت “Grayscale” بسحب طلبها المتعلق بـETF الايثيريوم والذي كان موجه لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للمصادقة عليه.

إلا أنه وفي ظل تأجيل القرار من هيئة SEC لعدة طلبات سابقة (منها طلبات مقدمة من شركة VanEck و ARK Investments/21Shares) وبسبب الوضع التنظيمي الغامض قررت “Grayscale” الانسحاب في الوقت الحالي.

بحسب ما جاء في تقرير “رويترز” فإن خطوة “Grayscale” بثت المخاوف في نفوس باقي الشركات التي تقدمت بالفعل بطلب الموافقة على ETF الايثيريوم لدى هيئة SEC حيث يرون في خطوة “Grayscale” أنها تتوقع بشكل كبير الرفض لهذا فضلت الانسحاب قبل مواجهة الرفض.

للعلم سبق وأن دخلت “Grayscale” في صراع قانوني مع هيئة SEC في سبتمبر من العام الماضي بعد رفض هيئة SEC الموافقة على تحويل صندوق GBTC الذي تديره الشركة إلى صندوق ETF.

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