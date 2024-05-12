شركة تعدين البيتكوين “Marathon Digital”تخيب توقعات الإيرادات بسبب تراجع الإنتاج

شركة “Marathon Digital” من الشركات الكبيرة في مجال تعدين البيتكوين.

مؤخرا خالفت إيرادات الشركة التوقعات التي حددها محللو وول ستريت في تقرير الربع الأول من عام 2024.

تفسير الشركة جاء بأن الظروف الجوية السيئة وأعطال المعدات هي التي ساهمت في جعل الأداء أقل من المتوقع.

للعلم أداء الشركة على أساس سنوي بلغ نسبة 223% ووصل إلى 165.2 مليون دولار، وهو ما تم الكشف عنه في 9 مايو، إلا أن أداء الشركة لا يزال متأخرا عن التقدير المتوقع البالغ 193.9 مليون دولار بنسبة 14.80%، وفقا لشركة تحليل الاستثمارات Zacks.

خلال الربع الأول من عام 2024، أعلنت Marathon Digital عن تعدين 2811 بيتكوين، بقيمة 176.7 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 28٪ مقارنة بالعام الماضي.

ومع ذلك، يمثل هذا انخفاض بنسبة 34٪ عن 4242 بيتكوين التي تم تعدينها في الربع الرابع من عام 2023.

إلا أن السبب لا يعود لإنقسام مكافأة تعدين البيتكوين بل بسبب الظروف الجوية التي أثرت على موقع التعدين في تكساس حسب ما أوضحته الشركة.

بعد التقرير المنشور في 9 مايو، انخفضت أسهم شركة Marathon Digital (MARA) بنحو 2.19% لتغلق عند 19.65 دولار، مع انخفاض إضافي بنسبة 1% في التداول بعد ساعات العمل وفقا لمنصة “Google Finance”.

منذ بداية العام حتى الآن، انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 14.30% وذلك بعد أن بلغ ذروته عند 31.03 دولار في 28 فبراير 2024.

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