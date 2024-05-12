منصة Bitget تعلن عن برنامج تداول وربح عملات BGB!

أعلنت شركة Bitget عن برنامج يسمح بربح عملات BGB ابتداء من يوم 28 أبريل إلى 20 مايو، حيث يمكن كسب عملات BGB بمجرد التداول الفوري للبيتكوين والإيثيريوم على منصة تداول العملات الرقمية Bitget.

كلما زاد حجم تداولك، زادت المكافآت التي ستكسبها!

هناك ثلاث مجموعات من الجوائز المتاحة:

مجموع الجوائز الرمزية: للمستخدمين الذين يتراوح حجم تداولهم اليومي بين 0 و 999 دولار.

للمستخدمين الذين يتراوح حجم تداولهم اليومي بين 0 و 999 دولار. مجموع الجوائز الفائقة: للمستخدمين الذين يتراوح حجم تداولهم اليومي بين 1000 و 50000 دولار.

للمستخدمين الذين يتراوح حجم تداولهم اليومي بين 1000 و 50000 دولار. مجموع جوائز الماس: للمستخدمين الذين يتراوح حجم تداولهم اليومي أكثر من 50000 دولار.

كيفية المشاركة:

قم بالتسجيل في برنامج التداول والتعدين على صفحة الإعلان. أتمم عملية التحقق من هويتك. تداول BTC/USDT وETH/USDT على صفحة التداول الفوري.

كيفية المطالبة بالمكافآت:

انتقل إلى صفحة الإعلان واستخدم زر المطالبة.

ستقوم Bitget بتوزيع المكافآت بناء على حجم التداول الفوري للبيتكوين والإيثيريوم في اليوم السابق.

سيتم تحديث البيانات على الصفحة في تمام الساعة 4:30 صباح (UTC+8) يوميا.

يمكن لكل مستخدم الحصول على ما يصل إلى 500 BGB يوميا.

سيتم توزيع المكافآت التي لم يطالب بها المستخدم تلقائيًا على الحساب الفوري للمستخدم في غضون ثلاثة أيام بعد انتهاء العرض الترويجي.

لا تفوت هذه الفرصة الرائعة لكسب بعض العملات المشفرة الإضافية!

قم بالتسجيل في برنامج تداول وعدّن Bitget اليوم!

ملاحظات:

تستند المكافآت إلى حجم التداول الفردي للمستخدم.

لا تشمل المكافآت رسوم المعاملات.

سيتم تحويل BGB ورسوم المعاملات بناءً على متوسط أسعار الافتتاح والختام لمخطط الشموع في اليوم السابق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة الإعلان أو الاتصال بدعم Bitget.