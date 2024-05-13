منتجات استثمار البيتكوين تشهد تدفقات واردة لأول مرة منذ خمسة أسابيع؟

أصبحت منتجات الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة من المؤشرات التي توحي بمدى اقبال أو اعراض المؤسسات الاستثمارية على سوق الكريبتو.

مؤخرا، يبدو أن هناك تحول في حركة الأموال من وإلى منتجات الاستثمار في صناديق العملات الرقمية المشفرة، حيث تم تسجيل تدفقات واردة لأول مرة منذ 5 أسابيع مضت.

سجلت منتجات استثمار العملات الرقمية المشفرة تدفقات صافية بقيمة 130 مليون دولار.

بينما شهدت منتجات الاستثمار في البيتكوين تدفقات صافية قدرها 144 مليون دولار.

شهدت المنتجات الاستثمارية الخاصة بعملة البيتكوين تدفقات واردة بقيمة 144 مليون دولار، مما يمثل انتعاش بعد شهر ضعيف نسبيا.

بينما شهدت منتجات البيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات خارجية بلغ إجماليها 5.1 مليون دولار، لتواصل اتجاه التدفقات الخارجية على مدار الأسابيع الثمانية الماضية، بإجمالي 18 مليون دولار.

من ناحية أخرى، يبدو أن فرص الموافقة الفورية على صناديق الاستثمار المتداولة الايثيريوم بحلول نهاية الشهر في الولايات المتحدة، تبدو قاتمة.

كانت المحادثات بين الهيئات التنظيمية ومصدري صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة للغاية في الآونة الأخيرة.

ووسط حالة عدم اليقين هذه، واجه سعر الايثيريوم ضغوط بيع في وقت سابق اليوم وانخفض إلى أقل من 2900 دولار.

حاليا كل الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المتوقع صدورها يوم الأربعاء القادم.

في الوقت الحالي ارتد سعر البيتكوين عما كان عليه في وقت سابق وتمكن من الارتفاع بنسبة 2.9%

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