منصة CoinEx لتداول العملات الرقمية تحصل على ترخيص VASP في بولندا: التفاصيل هنا

تعد منصة CoinEx من بين المنصات الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية المشفرة.

مؤخرا حصلت المنصة على ترخيص أوروبي بالضبط في دولة بولندا لتعزيز مكانتها في السوق الأوروبي.

الترخيص الذي حصلت عليه المنصة مؤخرا يمثل خطوة كبيرة ومهمة لجهودها في التوسع في السوق الأوروبي، حيث تدرك الشركة بالفعل الإمكانيات الكامنة في سوق الكريبتو الأوروبي.

علق “هايبو يانغ”، الرئيس التنفيذي لشركة “CoinEx” حول الحصول على الترخيص الجديد بالقول:

إن الحصول على تسجيل VASP في بولندا هو شهادة على تفانينا الثابت في توفير بيئة تداول آمنة ومنظمة لمستخدمينا. ويسعدنا توسيع عملياتنا في أوروبا. ويعزز هذا الإنجاز التزامنا بقيادة التبني العالمي للعملات المشفرة وتعزيز نمو النظام البيئي للأصول الرقمية.

جدير بالذكر أن منصة CoinEx تأسست في عام 2017، وهي عبارة عن منصة تداول عالمية للعملات المشفرة تركز على تسهيل التداول من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات لأكثر من 5 مليون مستخدم في 200 دولة ومنطقة.

قامت الشركة بإدراج أكثر من 1000 عملة وأكثر من 1400 زوج تداول، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، يواجه سوق العملات المشفرة في بولندا رقابة متزايدة مع الاعتماد الوشيك لتنظيم أسواق الاتحاد الأوروبي في العملات الرقمية المشفرة.

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