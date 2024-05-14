“دويتشه بنك” الألماني: معظم العملات الرقمية المستقرة تواجه مصير الفشل وفقدان الارتباط!

خلص محللو بنك “دويتشه” الألماني إلى أن غالبية العملات الرقمية المستقرة مهددة بالفشل، بناء على تحليل داخلي شمل 334 ربط للعملات على مدار 200 عام الماضية.

وذكر المصرف الألماني في دراسة نُشرت يوم الثلاثاء:

قد تنجو بعض العملات، ولكن من المرجح أن يفشل معظمها.

أوضح المحللون أن العملات الأجنبية القليلة التي نجحت في الحفاظ على استقرارها منذ عام 1800 تعتمد على المصداقية، الاحتياطي، والبيئة التنظيمية الصارمة، وهي جميعها جوانب يرون أن العملات الرقمية المستقرة الحالية تفتقر إليها.

وأشاروا إلى أن عملة التيثر (USDT)، أكبر عملة مستقرة في العالم بقيمة سوقية تبلغ 110 مليار دولار، تسيطر على سوق العملات المستقرة الذي يتسم بالمضاربة وقلة الشفافية.

وتنشر شركة التيثر بانتظام تقارير تدقيق احتياطاتها بالتعاون مع “BDO”، خامس أكبر شبكة محاسبة في العالم، إلا أنها لم تخضع لتدقيق كامل من قبل إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى، على عكس منافستها الرئيسية شركة “سيركل”.

وكانت شركة التيثر قد اضطرت إلى دفع غرامات بقيمة 41 مليون دولار للجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بسبب تقديم معلومات مضللة حول تكوين احتياطاتها.

وفي تحليل ربط العملات السابقة، شدد الباحثون على أن مُصدري العملات المستقرة يجب أن يكونوا مدركين لعوامل الاقتصاد الكلي.

وأشار الباحثون إلى أن القضايا المتعلقة بالحوكمة وقوى المضاربة يمكن أن تشير إلى متى تكون هناك إمكانية لفقدان الارتباط.

وفي ردها على تقرير “دويتشه”، أكدت شركة التيثر أن التقرير يعتمد على تأكيدات غامضة دون تقديم بيانات ملموسة للتنبؤ بانخفاض العملات الرقمية المستقرة على نطاق واسع.

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