إضافة سهم “MSTR” الخاص بشركة “MicroStrategy” إلى مؤشر “MSCI” العالمي

تمت إضافة سهم شركة “MicroStrategy” المسمى (MSTR) إلى مؤشر “MSCI” العالمي، الذي يشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في 23 سوق متقدمة.

وقد شهد سهم الشركة ارتفاع بأكثر من 105.44% منذ بداية العام، متفوقا بشكل كبير على أداء عملة البيتكوين.

الشركات الأمريكية تشكل أكثر من 70% من مؤشر MSCI العالمي، في حين تأتي اليابان والمملكة المتحدة في المرتبتين الثانية والثالثة بنسب 6.06% و4% على التوالي.

فيما يتعلق بالقطاعات المحددة، يأتي قطاع تكنولوجيا المعلومات في المقدمة بنسبة 23.22%.

تبلغ القيمة السوقية لشركة “MicroStrategy” حاليا 23.02 مليار دولار بعد أن ارتفعت الأسهم بنسبة 4% يوم الثلاثاء لتصل إلى حوالي 1300 دولار للسهم الواحد.

ومع ذلك، فإن السهم قد انخفض بشكل كبير عن ذروته في عام 2024 عند 1919 دولار.

وصلت الشركة، التي طُرحت للاكتتاب العام في عام 1998، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 3130 دولار في مارس 2000 خلال ذروة فقاعة الدوت كوم، لكنها انهارت إلى 5 دولارات فقط في غضون عام.

وبعد عقدين من الزمان في الظل، تمكن “مايكل سايلور” من إعادة إرجاع الشركة من خلال رهان جريء على البيتكوين، الذي أثمر في النهاية.

في حين أن “MicroStrategy” قدمت أداء ممتاز هذا العام، لم يكن الجميع متحمسين.

حث “جيم كريمر”، المقدم الشهير لبرنامج “CNBC”، مشاهديه مؤخرا على عدم شراء أسهم الشركة، مقترحا أن الراغبين في الاستثمار في البيتكوين يجب أن يشترو الأصل الأساسي بدلا من مشتقات التي تتعرض للعملة.

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