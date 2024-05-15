هل يستعد المعدنون الكبار لعملة البيتكوين لتفريغ محافظهم؟

قد يكون المشهد لتعدين البيتكوين على شفا تغييرات كبيرة، حيث يواجه المعدون ضغوط متزايدة نتيجة لانخفاض حاد في الإيرادات بعد حدث الانقسام في 20 أبريل، الذي شهد انخفاض مكافآت تعدين الكتل من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين.

في 13 مايو، أفادت شركة أبحاث العملات المشفرة “كايكو” بأن حدث الانقسام الأخير قد خفض إنتاج البيتكوين اليومي من 900 إلى 450 بيتكوين، مما أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 10 مليار دولار من الإيرادات سنويا إذا بقيت الاسعار على حالها.

هل باتت عملية بيع المعدنون للبيتكوين وشيكة؟

استطاع المعدنون في البداية الحفاظ على تدفقات إيراداتهم مدعومة برسوم المعاملات المرتفعة نتيجة لجنون العملات الميم وإطلاق “Bitcoin Runes”، ولكن النشاط على كلا الجبهتين قد تضاءل منذ ذلك الحين.

تمتلك شركتا “Marathon” و”Riot”، وهما من أكبر شركات التعدين العامة للبيتكوين، 17,631 بيتكوين بقيمة تزيد قليلا عن 1.1 مليار دولار و8,872 بيتكوين بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار، على التوالي، وفقا لـ “كايكو”.

شكلت رسوم المعاملات 16% من البيتكوين التي كسبتها شركة “Marathon Digital” في أبريل، بارتفاع من 4.5% في مارس.

ومع ذلك، قد يؤدي الانخفاض الأخير في الرسوم إلى الضغط على المعدنين ويجعلهم يبيعون ما بحوزتهم.

يذكر تقرير “كايكو” أيضا أن المعدنين قد باعوا معظم احتياطياتهم وسط انهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022.

ومع ذلك، فقد احتفظوا بالمزيد على مدى العامين الماضيين مع انتعاش حاد في أسعار العملة الرقمية، حيث ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 350% من أدنى مستوى للدورة عند 16500 دولار في ديسمبر 2022 إلى الذروة عند أكثر من 73500 دولار في مارس 2024.

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