محفظة “MetaMask” تعلن عن إطلاق المعاملات الذكية لتقليل الرسوم وتحسين الخصوصية!

أعلنت شركة “ConsenSys” التي تقف وراء محفظة “MetaMask” عن ترقية جديدة تخص المعاملات الذكية وهي تقنية جديدة يتم طرحها لجميع مستخدمي “MetaMask” العالميين كميزة اختيارية.

تهدف هذه التقنية إلى تحسين معدلات نجاح المعاملات، خفض تكاليف الغاز، وتوفير حماية للمستخدمين من هجمات (MEV) والتلاعب.

لطالما عبر مستخدمو “MetaMask” عن استيائهم من الرسوم المرتفعة والفروق السعرية في مقايضات الرموز الرقمية والمعاملات داخل المحفظة.

الخصائص الجديدة للمعاملات الذكية تضمن بقاء هذه المعاملات خاصة حتى تأكيدها على الشبكة، مانعة بذلك الروبوتات من تنفيذها مسبقا.

بالاضافة إلى ذلك، تم تحسين معدلات نجاح المعاملات من خلال المحاكاة المسبقة باستخدام خدمة المحاكاة في الوقت المناسب من “MetaMask”.

خلال الاختبار التجريبي، تم تحقيق معدل نجاح للمعاملات يصل إلى 99.5%، مما يعد أعلى بكثير من المعيار المتعارف عليه في الصناعة.

يُعزى هذا التحسن إلى استفادة “ConsenSys” من “تقنية المحاكاة الافتراضية الجديدة لتجمع الذاكرة التي طورتها الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين متابعة الحالة الفعلية للمعاملات المعلقة من خلال لوحة معلومات جديدة مدمجة مباشرة في المحفظة، دون الحاجة للاعتماد على مستكشف الكتل الخارجية.

صرح “جيسون لينهان”، مدير مجموعة الآليات الخاصة في “ConsenSys”:

المعاملات الذكية تمكّن المستخدمين من التحكم التلقائي بشكل أكثر فعالية في المعاملات التي يقومون بتوقيعها والإجراءات اللاحقة لإرسالها إلى شبكة البلوكشين.

كما أشارت الشركة إلى أنه تم إهدار أكثر من 52,000 إيثريوم في المعاملات الفاشلة خلال عام 2023 وحده، مما يدل على تعقيد إرسال المعاملات عبر الشبكة الموزعة.

أوضح “جال إلدار”، المدير التنفيذي للمنتجات في “MetaMask” قائلا:

غالبا ما يؤدي هذا التعقيد إلى تجربة مستخدم محبطة وغير متوقعة وفي العديد من الحالات، قد ينتج عنه خسائر مالية كبيرة نتيجة الهجمات المتقدمة والرسوم الباهظة على المعاملات على الشبكة.

في يناير، أطلقت “MetaMask” خدمة دعم المدققين التي تمكن المستخدمين من تحقيق حصص بمقدار 32 ETH من خلال خدمات الحفظ التابعة لـ “ConsenSys”، برسوم تقل كثيرا عما تتقاضاه منصات التداول المركزية مثل “كوين بيس”.

وعلى الرغم من بعض التحديات مع متجر تطبيقات آبل في الماضي، استمرت “MetaMask” في العمل بفعالية عبر متجر “قوقل بلاي” ومتجر تطبيقات آبل، بعد حل المشاكل التقنية بسرعة.

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