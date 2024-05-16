بورصة شيكاغو تحضر لتقديم تداول فوري للبيتكوين استجابة لزيادة الطلب من “وول ستريت”

تستعد مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME Group) لإطلاق تداول فوري لعملة البيتكوين بهدف تلبية الاهتمام المتزايد من مديري الصناديق في وول ستريت بقطاع العملات المشفرة هذا العام.

هذا الخبر تم اقتباسه من تقرير صادر عن “فايننشال تايمز”.

لا تزال الخطة في مراحلها الأولى ولم يتم الانتهاء منها بعد.

يشمل التداول الفوري للبيتكوين التبادل الفوري لعملة البيتكوين مقابل عملة ورقية أو عملة مشفرة أخرى وفقا للأسعار السوقية الحالية، حيث يتم نقل الأصول بشكل فوري.

إذا تم تنفيذ هذه الخطة، ستوفر مجموعة CME للمستثمرين في وول ستريت وسيلة جديدة للوصول إلى الأصول الرقمية، بجانب 11 صندوق فوري للتداول في البورصة للبيتكوين التي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة في يناير من هذا العام.

وذكرت “فايننشال تايمز” أن هذه الخطوة ستتيح للمتداولين الاستفادة من الفروق السعرية بين العقود الآجلة والسعر الفوري للأصل الأساسي لتحقيق الأرباح.

تدير مجموعة CME، التي تعد أكبر بورصة للعقود الآجلة في العالم، تداول عقود البيتكوين الآجلة بالفعل.

وهي تتصدر حاليا كأفضل بورصة لعقود البيتكوين الآجلة من حيث الفائدة المفتوحة، في حين تهيمن منصة بينانس غير المنظمة على السوق الفورية. يشير هذا التطور إلى احتمال مواجهة بينانس لمنافسة قوية من CME.

تأتي هذه الخطوة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الاستثمار المباشر في صناديق أسهم البيتكوين في يناير من هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة CME كانت لاعب رئيسيا في سوق الأصول الرقمية لسنوات.

أطلقت الشركة عقود البيتكوين الآجلة لأول مرة في ديسمبر 2017 بالتزامن مع ذروة الاتجاه الصعودي، وفي مايو 2021 أطلقت عقود البيتكوين الآجلة الصغيرة لتلبية الطلب على العقود الأصغر حجما.

في أغسطس 2022، أعلنت مجموعة CME عن طرح عقود بيتكوين وايثيريوم آجلة مقومة باليورو بحجم 5 بيتكوين و50 ايثيريوم لكل عقد، ويتم تسويتها نقدا باستخدام السعر المرجعي لليورو لكل عملة مشفرة، مما يعني أنه لن يتم تبادل البيتكوين أو الإيثريوم فعليا.

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