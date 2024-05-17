وضع السوق: ارتفاع سعر عملة LINK بنسبة 18٪ واستقرار سعر البيتكوين عند 66 ألف دولار!

بلغ سعر البيتكوين (BTC) أعلى مستوى له منذ أسابيع، حيث وصل سعر عملة البيتكوين إلى حوالي 66,600 دولار قبل أن يتراجع بنحو ألف دولار، لكنه استعاد مستوى 66,000 دولار في وقت إعداد هذه المقالة.

تعافت العملة الرقمية الأكبر بعد أن شهدت انخفاض إلى ما يزيد قليلا عن 60 ألف دولار.

وبعد الاقتراب من الانخفاض إلى ما دون هذا المستوى الحيوي والمهم، شهدت عملة البيتكوين ارتداد قوي خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين.

في بداية الأسبوع الحالي، بدأت عملة البيتكوين في ارتفاع ملحوظ، مما دفعها لتجاوز مستوى 63,000 دولار.

ورغم تعثرها مبدئيا وانخفاضها إلى 61,200 دولار بسبب بعض المشاكل المتعلقة بمنصة تداول العملات الرقمية كوين بيس، إلا أنها استعادت قوتها يوم الأربعاء بعد إعلان الولايات المتحدة عن أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل.

مع استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين يومي الأربعاء والخميس، ارتفع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع متجاوزا 66,500 دولار.

وعلى الرغم من تراجع طفيف مساء أمس، عادت العملة لتتجاوز 66,000 دولار وسط استمرار تدفقات إيجابية لصناديق الاستثمار المتداولة لليوم الرابع على التوالي.

تبقى القيمة السوقية للبيتكوين فوق 1.3 تريليون دولار، رغم انخفاض هيمنتها على العملات البديلة إلى 51.7٪.

أداء العملات الرقمية البديلة (Alts):

سجلت معظم العملات الرقمية البديلة ارتفاعات مشابهة للبيتكوين.

ورغم وجود بعض العملات مثل BNB وDOGE وTON وTRX وSHIB في المنطقة الحمراء الآن، إلا أن غالبية العملات الرقمية الأخرى استمرت في الصعود.

ارتفع سعر الإيثريوم (ETH) والريبل (XRP) بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، مما ساعد الأول على الحفاظ على مستوى 3000 دولار والريبل على مستوى 0.5 دولار.

وحققت عملات أخرى مثل SOL وADA وAVAX وDOT وBCH وHBAR وICP مكاسب ملحوظة.

سرقت Chainlink (LINK) الأضواء بين العملات الرقمية البديلة ذات رأس المال الكبير، حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 18% خلال اليوم الماضي، ويتم تداولها الآن فوق 16 دولار.

حافظت القيمة السوقية الاجمالية للعملات الرقمية على استقرارها النسبي عند أقل بقليل من 2.5 تريليون دولار.

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