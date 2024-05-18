ارتباط سعر البيتكوين بأسهم شركات التكنولوجيا: تحليل للتوجهات الحالية

تشير تقارير بلومبرغ الأخيرة إلى أن البيتكوين، العملة المشفرة الرائدة، تتداول مرة أخرى بالتزامن وبالارتباط مع أسهم شركات التكنولوجيا.

بلغ الارتباط لمدة 90 يوم بين البيتكوين ومؤشر ناسداك 100، الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا، نسبة 0.46، وهو أعلى مستوى له منذ عام تقريبا.

يعكس هذا الارتباط المتزايد تراجع فكرة تنويع المحفظة الاستثمارية التي يشدد عليها غالبا مؤيدو البيتكوين.

ارتباط البيتكوين بالأسهم:

شهدت بداية هذا العام انخفاض ملحوظ في ارتباط البيتكوين بالأسهم.

في أبريل، أصبح الارتباط سلبيا وفقا لـ “جوريان تيمر” من شركة “فيديليتي”.

تتقلب العلاقة بين البيتكوين والأسهم الكبرى بناء على الظروف الاقتصادية الكلية.

على سبيل المثال، ارتفع هذا الارتباط إلى 0.50 في مايو 2022، وكذلك إلى مستويات مرتفعة في عام 2020 خلال فترة التيسير الكمي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، سجلت متوسطات سوق الأسهم الأمريكية الرئيسية ارتفاعات قياسية بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأخير انخفاض التضخم في الولايات المتحدة.

بالتزامن، ارتفعت أسعار البيتكوين مجددا، لتصل إلى مستوى 67,000 دولار، وهو أعلى سعر منذ أوائل أبريل.

أدت بيانات التضخم الأخيرة إلى تجدد التفاؤل، حيث اعتقدت وول ستريت أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.

يُعتبر انخفاض تكاليف الاقتراض إيجابيا للغاية للأصول ذات المخاطر مثل الأسهم والعملات المشفرة.

لكن لم ينجح الاحتياطي الفيدرالي بعد في السيطرة على التضخم تماما، مما يشير إلى أن تفاؤل المستثمرين قد يكون سابقا لأوانه.

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