إليكم كيف حقق متداول العملات المشفرة أكثر من 100 ألف دولار بتغريدتين؟

أثبت حل الطبقة الثانية من الايثيريوم، المعروف باسم “Blast”، أنه منصة مربحة.

في يوم الخميس الماضي، كشف مستخدم تويتر مختص في مجال العملات المشفرة، “Punk9059″، أنه حقق أكثر من 100,000 دولار من العملات المشفرة من خلال نشر تغريدتين عن عملة الميم “Pacmoon”.

غرد المستخدم “Punk9059” قائلا:

لقد ربحت أكثر من 100 ألف دولار مقابل تغريدتين. الأمر الجنوني هو أنني لم أكن أعلم أن ذلك سيحدث.

عن عملة Pacmoon:

“Pacmoon” هي عملة ميم تعتمد على شبكة “Blast”، التي أطلقت شبكتها الرئيسية في أواخر فبراير.

جذبت شبكة “Blast” اهتمام كبير، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة فيها 1.4 مليار دولار قبل الايردروب لعملة “BLAST” المقرر في أواخر يونيو.

عملات الميم هي رموز رقمية تعتمد على ميمات الإنترنت أو المشاهير أو العلامات التجارية.

تستخدم “Pacmoon” صور مستوحاة من “Pac-Man” وتكافئ التفاعل والمشاركة المجتمعية من خلال منح رموز رقمية لمؤيديها الذين يشاركون محتوى متعلق بالعملة.

القصة وراء التغريدتين:

خلال عرض التغريدات، قال “Punk9059″، الذي يعمل في “Memeland”، إن التغريدة الأولى كانت تتعلق بأخبار عن توزيع مجاني لعملات Pacmoon (PAC) للمشاركين في “Blast”، إلى جانب رمز الإحالة الخاص بهم، في 28 فبراير.

انتشرت هذه التغريدة بسرعة كبيرة، لكن الفوائد كانت أكبر من المتوقع بفضل خطأ غير مقصود.

وشرح “Punk9059” قائلا:

انتشرت هذه التغريدة على نطاق واسع. كان الناس يقومون بنسخ/لصق الصياغة. وقام صديقي [فرانك ديجودز] بتغريد الكود الخاص بي عن طريق الخطأ بدلا من الكود الخاص به.

“فرانك ديجودز”، المعروف أيضا باسم “Rohun Vora”، هو مؤسس مشاريع “DeGods” وy00ts NFT ويتمتع بمتابعة كبيرة على تويتر.

في النهاية، أدى مشاركة رمز الإحالة الخاطئ إلى نجاح كبير لـ “Punk9059″، على الرغم من أن عملات PAC الرقمية لم يكن ذا قيمة كبيرة في ذلك الوقت.

وأشار “Punk9059” إلى أنه شكر “فرانك” بمبلغ 50 دولار بعد التغريدة، وتلك التغريدة مع صورة “فرانك” وهو يحمل ورقة نقدية بقيمة 50 دولار بجانب “Punk9059″، انتشرت أيضا هذه الصورة والتغريدة بسرعة كبيرة، مما أدى إلى مكاسب إضافية.

حصل “Punk9059” على “354,179” من عملة PAC للإحالات، تلاها “698,137” PAC آخر لمشاهدة التغريدات، بإجمالي 1,052,316 PAC – ما يعادل 168,370 دولار اعتبارا من يوم الخميس.

ومع ارتفاع قيمة PAC بنسبة 7٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، تبلغ قيمة العملات الرقمية التي استلمها حوالي 218,000 دولار.

وقال “Punk9059”:

كانت هناك المزيد من التغريدات في هذا المزيج، لكن هاتين التغريدتين قامتا بمعظم العمل. أفضل جزء؟ حصل متابعيني على مكاسب أيضا إذا شاهدوا التغريدة وقاموا بالتسجيل.

وأضاف:

سآخذ المكافأة طبعا.

هذا الجنون واللامنطقية تجده إلا في سوق الكريبتو ويحدث بشكل غير متوقع أو محسوب

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