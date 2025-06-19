الحكومة التشيكية تصمد أمام محاولة الإطاحة الرابعة وسط فضيحة بيتكوين بقيمة 45 مليون دولار

تام شمس - الخميس 19 يونيو 2025 11:23 صباحاً - صمد حزب الديمقراطية المدنية بقيادة رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أمام رابع محاولة للإطاحة بحكومته خلال ثلاث سنوات وهذه المرة بعد أن اتحدت أحزاب المعارضة ضده بسبب فضيحة تبرع بيتكوين بقيمة 45 مليون دولار.

تتمحور الفضيحة حول تبرع بعملة بيتكوين (BTC) بقيمة مليار كرونة تشيكية (ما يعادل 45 مليون دولار)، قُدم إلى وزارة العدل في 27 مايو من قبل توماش ييريكوفسكي، وهو رجل سبق إدانته بجرائم تتعلق بالمخدرات والأسلحة والاختلاس.

وحصلت مذكرة حجب الثقة، التي تقدمت بها أحزاب المعارضة التشيكية (ANO، وSPD، والقراصنة)، على 94 صوتًا فقط، أي أقل بسبعة أصوات من الأغلبية المطلوبة (101 صوت) لتمريرها. وجاء التصويت بعد أكثر من 24 ساعة من النقاش في البرلمان، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تشيسكي نوفيني" يوم الإثنين.

تُطرح مذكرة حجب الثقة عندما ترى جهة أو حزب معارض أن القيادة الحالية لم تعد قادرة على الحكم بفعالية.

ورغم نجاته من التصويت، زادت الفضيحة من المخاوف بشأن تورط مسؤولين حكوميين في أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة قد تتعارض مع واجباتهم الرسمية. وتشمل الفضائح المشابهة مؤخرًا استفادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مشاريعه المتعددة في العملات المشفرة، وتورط الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في فضيحة رمز ليبرا.

رئيس الوزراء التشيكي يعترف بوقوع أخطاء

أقر فيالا بأن قبول تبرع البيتكوين كان يمكن منعه، وأكد أن الحادثة أثرت سلبًا على ثقة الجمهور بحزبه. وأضاف أن حزب الديمقراطية المدنية "سيتحمل المسؤولية عن أي إخلال أخلاقي"، بحسب بيان مترجم نشرته "تشيسكي نوفيني".

ومع ذلك، اتهم أحزاب المعارضة باستغلال النقاش لـ"إلقاء القاذورات والشتائم والأكاذيب" على حزبه، بحسب ما نشره في منشور على منصة X يوم الأربعاء.

وزير العدل الجديد يحقق في التبرع المثير للجدل

أدت الحادثة إلى استقالة وزير العدل السابق بافل بلاجيك في 30 مايو، فيما يواجه وزير المالية زبينيك ستانيورا ضغوطًا للاستقالة وسط مزاعم بأنه كان على علم بالتبرع.

وفي 10 يونيو، أدى إيفا ديكروكس اليمين الدستورية كوزيرة جديدة للعدل، وتعهدت بفتح تحقيق مستقل في تصرفات الوزارة المتعلقة بالقضية. وأكدت لاحقًا أن الوزارة، تحت قيادتها، "ستتعاون بالكامل في التحقيق في قضية التبرع".

المصدر: Eva Decroix

تفاصيل التبرع المثير للجدل

قدّم ييريكوفسكي حوالي ثلث محفظته المشفرة 1,561 بيتكوين كتبرع، بموجب حكم قضائي أعاد له أجهزته المصادرة سابقًا.

ومع ذلك، كان ييريكوفسكي يسيطر سابقًا أيضًا على 3,855.15 بيتكوين مرتبطة بموقع Nucleus Market غير القانوني، والتي لا يمكن الوصول إليها الآن بسبب تخزينها على أجهزة قديمة، وفقًا للخبير التقني ييري بيرجر، الذي حضر عملية فتح المحفظة.