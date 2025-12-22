الرئيس التنفيذي لشركة Inversion: إضافات أسواق التنبؤ لدى شركات التكنولوجيا المالية ستكلّفها ارتفاعًا في معدلات التسرب

حذّر سانتياغو رويل سانتوس، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رأس المال الاستثماري Inversion Capital، من أن منصات الخدمات المالية التي تسارع إلى إضافة أسواق التنبؤ تفعل ذلك على حساب تسارع "تسرّب المستخدمين" بطابع أقرب إلى الكازينوهات.

وقال سانتوس في تدوينة نُشرت يوم السبت إنه، رغم كونه "مؤمنًا بالفكرة الأساسية" لأسواق التنبؤ، يرى أن إدراجها داخل تطبيقات مالية جماهيرية مثل Robinhood يهدد القيمة طويلة الأجل، لأنه يرفع مخاطر تصفية حسابات المستخدمين.

وأضاف: "مشكلة المنتجات الشبيهة بالكازينو ليست أن المستخدمين يخسرون المال، بل أنها تسرّع التسرب. كلما طال وجودك داخل الكازينو زادت احتمالات التصفية، والتصفية تعني الخروج من اللعبة تمامًا. المستخدم الذي يغادر قيمته صفر".

وخلال عام 2025، كثّفت Robinhood تركيزها على أسواق التنبؤ، كما تستعد شركات كريبتو مثل Coinbase وGemini لطرح منتجات مشابهة تتيح المراهنة على أحداث مثل الرياضة والسياسة.

ويرى سانتوس أن هذا التوجه يبالغ في التركيز على مجال سيؤثر في نهاية المطاف على الوظيفة الأساسية للتطبيقات، وهي تقديم خدمات مالية سهلة الاستخدام لعملاء التجزئة.

وقال: "تنجح منتجات مثل Robinhood في بداياتها لأنها أبسط وأكثر سهولة وأكثر رقمية من المنافسين التقليديين. لكن المستخدمين ينضجون مع الوقت. والفرصة الحقيقية هي النمو معهم والاستحواذ على حصة أكبر من حياتهم المالية، لا تعظيم الاستخلاص عند ذروة المضاربة". وأضاف: "إذا كانت الاستدامة مهمة، فعليك تحسين عوامل البقاء".

شهدت أسواق التنبؤ القائمة على البلوكشين قفزة في التبني خلال انتخابات الولايات المتحدة عام 2024، وكانت Robinhood قد دخلت هذا المسار في مارس عبر شراكة مع Kalshi. كما أعلنت Coinbase هذا الأسبوع إضافة أسواق التنبؤ ضمن توجه "التطبيق الشامل"، فيما حصلت شركة تابعة لـGemini على ترخيص أميركي لتقديم عقود أحداث.

ويخلص سانتوس إلى أن أسواق التنبؤ قد تبدو جذابة على المدى القصير في الميزانيات، لكنها ستبدو أكثر هشاشة لاحقًا للتطبيقات المالية لأنها تُدخل قدرًا كبيرًا من المخاطر التي قد تزعزع استقرار المستخدمين.

وختم قائلًا: "التطبيقات المالية الشاملة التي تتعامل مع التسرب كمخاطر من الدرجة الأولى ستبني خنادق أقوى ونتائج أفضل على المدى الطويل. لو كنت في موقع القرار، لأعطيت الأولوية لمنتجات يريدها المستخدمون طبيعيًا مع نضجهم المالي: بطاقات ائتمان، تأمين، وأدوات ادخار. نعم، هي مملة وتشير البيانات إلى أن هذا تحديدًا سبب نجاحها، لأنها قريبة من جوهر العلاقة: إدارة سيولة الأسر".