تفعيل "مفتاح الرسوم" في Uniswap بات وشيكًا بعد اقتراب تمرير تصويت المجتمع

من المتوقع أن يتم تمرير وتفعيل "مفتاح الرسوم" في بروتوكول Uniswap المعروف باسم UNIfication في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بعدما تجاوز المقترح عتبة 40 مليون صوت اللازمة لتنفيذ واحد من أكبر التحديثات في تاريخ البروتوكول الممتد لسبع سنوات.

حتى صباح الاثنين، صوّت نحو 62 مليون صوت لصالح مقترح الحوكمة UNIfication منذ فتح باب التصويت في 20 ديسمبر، على أن يُغلق التصويت يوم الخميس، الموافق عيد الميلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Uniswap Labs، Hayden Adams، إن نجاح التصويت سيتبعه فاصل زمني مدته يومان (timelock)، ليتم بعدها تفعيل مفاتيح الرسوم في Uniswap v2 وv3 على شبكة Unichain الرئيسية، ما سيؤدي إلى حرق رموز UNI.

وبموجب المقترح، سيتم حرق 100 مليون رمز UNI من خزانة مؤسسة Uniswap، إلى جانب إطلاق نظام Protocol Fee Discount Auctions لتعزيز عوائد مزوّدي السيولة. ومن المتوقع أن تُحسّن هذه التغييرات ديناميكيات العرض والطلب لرمز UNI، وأن تزيد جاذبيته كأصل طويل الأجل.

ارتفع سعر UNI بنحو 25% منذ بدء التصويت على UNIfication، ويتم تداوله حاليًا عند 6.08 دولارات، بعد أن كان قد لامس أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 4.88 دولارات خلال موجة تراجع أوسع في السوق.

التغير في سعر UNI خلال الأسبوع الماضي. المصدر: CoinGecko

وكان الإعلان عن مقترح UNIfication مطلع نوفمبر قد دفع الرمز إلى مكاسب تقارب 40%، من نحو 7 دولارات إلى 9.70 دولارات في 11 نوفمبر.

يُعد Uniswap أكبر منصة تداول لامركزية، وقد عالجت أكثر من 4 تريليونات دولار من حجم التداول منذ إطلاقها في نوفمبر 2018. وتُظهر بيانات CoinGecko أن UNI يحتل المرتبة 39 من حيث القيمة السوقية عند 3.8 مليارات دولار.

دعم واسع من أسماء بارزة

حظي مقترح UNIfication بدعم شخصيات ذات ثقل تصويتي في قطاع العملات الرقمية، من بينهم: Jesse Walden، الشريك المؤسس والمدير الإداري في Variant، وKain Warwick، مؤسس بروتوكولي Infinex وSynthetix، و Ian Lapham، مهندس سابق في Uniswap Labs.

في المقابل، لم يُسجَّل سوى 741 صوتًا معارضًا (نحو 0.001% من إجمالي الأصوات)، بينما امتنعت قرابة 1.5 مليون صوت عن التصويت.

توزيع الأصوات على مقترح UNIfication حتى أواخر يوم الأحد. المصدر: Uniswap

التطوير سيبقى أولوية

أكّدت مؤسسة Uniswap عند طرح المقترح أنها لن تتخلى عن برامج المنح الداعمة لتطوير البروتوكول ونموّه. وتعتزم المؤسسة إنشاء ميزانية نمو لتحقيق ذلك، تشمل توزيع 20 مليون رمز UNI لدعم المطورين وبناء النظام البيئي.