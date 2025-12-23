محلل: موسم العملات البديلة غير مرجّح في 2026 مع تفوّق “العملات القيادية”

تام شمس - الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:35 مساءً - يرجّح كبير محللي CoinEx Research، جيف كو، أن يتراجع نمط الارتفاعات الواسعة للعملات البديلة العام المقبل، مع استحواذ العملات الرقمية “القيادية” فقط على الحصة الأكبر من السيولة.

وقال كو في حديثه إلى Cointelegraph: “المستثمرون الأفراد الذين يتوقعون أن ترفع موجة صاعدة جميع العملات سيصابون بخيبة أمل”. وأضاف: “نحن لا نتوقع موسماً تقليدياً للعملات البديلة؛ بل سيولة انتقائية بلا رحمة، تتجه فقط إلى العملات القيادية التي تتمتع بتبنٍّ فعلي”.

وتوقّع كو “رياحاً خلفية معتدلة للسيولة العالمية في 2026”، لكن مع تباينات في سياسات البنوك المركزية. كما أشار إلى أن الحساسية التاريخية لبيتكوين تجاه نمو المعروض النقدي (M2) “تراجعت منذ إطلاق صناديق ETF في 2024، مع تلاشي الارتباط”. وأضاف أن السيناريو الأساسي لدى الشركة “يستهدف وصول بيتكوين إلى 180,000 دولار بحلول 2026”.

لكن ليس جميع المحللين متفقين. في المقابل، يتوقّع المحلل المخضرم بيتر براندت دخول سوق هابطة طويلة وممتدة.

قمة بيتكوين التالية في 2029

قال براندت، وهو متداول عقود آجلة مخضرم، يوم الثلاثاء، إن بيتكوين شهدت خلال 15 عاماً خمس موجات صعود شبه عمودية على مقياس لوغاريتمي، تلتها في كل مرة تراجعات لا تقل عن 80%، مضيفاً أن “الدورة الحالية لم تنتهِ بعد”.

وعند سؤاله عن قاع هذه الدورة، “قدّر أن القمة التالية للسوق الصاعدة ستقع في سبتمبر 2029”.

ويتوافق هذا التقدير مع نظرية الدورة الرباعية، التي تفترض بلوغ الذروة بعد عام من حدث التنصيف المتوقع قرابة أبريل 2028. غير أن تراجعاً بنسبة 80% كما في الدورات السابقة قد يدفع سعر BTC للهبوط مجدداً إلى نحو 25,000 دولار قبل ذلك.

الارتفاعات الخمس البارابولية لبيتكوين. المصدر: بيتر براندت

هل انتهت دورة الأربع سنوات؟

تاريخياً، كان الربع الرابع من العام من أقوى الفترات لبيتكوين، إذ شهدت ثمانية من أصل 12 ربعاً رابعاً أكبر المكاسب الفصلية، ولم يكن سوى واحد منها بمكاسب أحادية الرقم، وفق بيانات Coinglass.

لكن بيتكوين سجّلت تراجعاً بأكثر من 22% خلال الربع الحالي، ما يجعله ثاني أسوأ ربع رابع في تاريخها حتى الآن.

وقالت منصة الاستثمار الكلي Milk Road يوم الاثنين إن “هذا غالباً ما يعني أن السوق تخلّص من قدر كبير من المخاطر الزائدة والتمركزات الضعيفة”. وأضافت: “بالنسبة لعام 2026، لا يضمن ذلك صعوداً تلقائياً، لكن تاريخياً، الدورات التي تنتهي بإعادة ضبط قوية تميل إلى توفير ظروف أفضل لبناء الزخم”.

ويجري تداول بيتكوين (BTC) حالياً قرب 88,000 دولار، منخفضةً بنحو 30% عن أعلى مستوى تاريخي سجلته في أكتوبر.