تغييرات قيادية في هيئة تداول السلع الآجلة مع تسلّم سيليغ المنصب ومغادرة فام

تام شمس - الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:35 مساءً - شهدت هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) تغييرًا في قيادتها، حيث أدى مايكل سيليغ اليمين رئيسًا للهيئة يوم الاثنين، في وقت غادرت فيه الرئيسة بالإنابة كارولاين فام الوكالة بعد نحو عام من تولّيها المنصب.

وقالت فام، التي شغلت منصب الرئيسة بالإنابة منذ يناير وكانت المفوضة الوحيدة في الهيئة منذ أغسطس، إن يوم الاثنين كان آخر أيامها في العمل داخل الهيئة.

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة تداول السلع الآجلة أن سيليغ أدى اليمين بوصفه الرئيس السادس عشر للهيئة يوم الاثنين، بعد أن رشحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنصب في 27 أكتوبر، وصادق مجلس الشيوخ على تعيينه يوم الخميس.

وبمغادرة فام، أصبح سيليغ المفوض الوحيد في الهيئة. ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه داعم لقطاع العملات الرقمية، كما سبق أن شغل منصب المستشار العام لفريق عمل العملات الرقمية في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC).

سيليغ يواصل الزخم الإيجابي في الإشراف على قطاع العملات الرقمية

سيشغل سيليغ منصبه حتى أبريل 2029، وكان قد تعهّد سابقًا بدعم نمو التقنيات المبتكرة مثل العملات الرقمية وتقنية البلوكشين، من خلال تجنّب نهج ما يُعرف بـ”التنظيم عبر الإنفاذ”.

وقال سيليغ: “أنا ممتن للثقة التي منحني إياها الرئيس ترامب، وللفرصة لقيادة هيئة تداول السلع الآجلة في هذا التوقيت المحوري”.

وأضاف: “نحن أمام لحظة فريدة، إذ تشهد الأسواق ظهور مجموعة واسعة من التقنيات والمنتجات والمنصات الجديدة، فيما بلغت مشاركة المستثمرين الأفراد في أسواق السلع أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما يستعد الكونغرس لإحالة تشريع هيكل أسواق الأصول الرقمية إلى مكتب الرئيس، بما يرسّخ مكانة الولايات المتحدة كعاصمة عالمية للعملات الرقمية”.

وفي يوم الاثنين أيضًا، قال منسّق البيت الأبيض لشؤون العملات الرقمية ديفيد ساكس إن سيليغ ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز يشكّلان “فريق الأحلام لوضع إرشادات تنظيمية واضحة”.

انتقال فام إلى قطاع العملات الرقمية بعد قيادتها للهيئة

كانت فام قد صرّحت مرارًا بأنها ستغادر هيئة تداول السلع الآجلة فور تأكيد الكونغرس تعيين رئيس دائم للهيئة. وفي يوم الأربعاء، أكدت شركة MoonPay تقارير سابقة تفيد بانضمام فام إلى شركة التكنولوجيا المالية المتخصصة في العملات الرقمية.

وخلال فترة تولّيها منصب الرئيسة بالإنابة، اتبعت فام نهجًا استباقيًا في دعم تنظيم قطاع العملات الرقمية. وقالت في بيان وداعها إن الهيئة “أعادت التركيز على ولايتها المتمثلة في تعزيز الابتكار المسؤول والمنافسة العادلة، في الوقت الذي تستعد فيه لتحمّل رقابة موسّعة على أسواق ومنتجات جديدة مثل الأصول الرقمية والعملات المشفّرة وأسواق التنبؤ”.

وأضافت: “يسعدني الترحيب بمايكل سيليغ رئيسًا سادس عشر لهيئة تداول السلع الآجلة. إن نهجه العملي والقائم على المنطق السليم سيضمن تحقيق التوازن الصحيح بين الابتكار ونزاهة الأسواق”.