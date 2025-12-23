ارتفاع الفائدة المفتوحة على عقود البيتكوين الدائمة مع مراهنة المتداولين على صعود بنهاية العام

تام شمس - الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:35 مساءً - تشهد أسواق مشتقات العملات الرقمية حالة من النشاط المتزايد، إذ أفادت منصة Glassnode بارتفاع الفائدة المفتوحة على عقود البيتكوين الدائمة، في إشارة إلى ترقّب المتداولين لتحرك قوي قبل نهاية العام.

وقالت Glassnode يوم الاثنين إن الفائدة المفتوحة (Open Interest) على العقود الدائمة ارتفعت من 304,000 إلى 310,000 بيتكوين (BTC)، بالتزامن مع وصول سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلى مستوى 90,000 دولار. كما ارتفع معدل التمويل من 0.04% إلى 0.09%، ما يشير إلى أن متداولي المشتقات يتوقعون تحركًا محتملاً في السوق مع اقتراب نهاية العام.

وأضافت المنصة: “يشير هذا المزيج إلى تجدد بناء مراكز شراء مرفوعة بالرافعة المالية، حيث يتموضع متداولو العقود الدائمة استعدادًا لتحرك محتمل في نهاية العام.”

وتُعد عقود البيتكوين الدائمة نوعًا من العقود الآجلة التي لا تاريخ لانتهائها ويمكن الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى. وهي تتبع السعر الفوري للبيتكوين عبر آلية تُعرف بمعدل التمويل، وهو دفعات دورية تُجرى بين المتداولين أصحاب مراكز الشراء (Long) والبيع (Short).

ارتفاع معدل التمويل يشير إلى ميول صعودية

عادةً ما يعني ارتفاع معدلات التمويل أن سعر العقود الدائمة يتداول فوق السعر الفوري، وأن عددًا أكبر من المتداولين يتبنى نظرة صعودية ومستعد لدفع علاوة للاحتفاظ بمراكز شراء.

لكن في المقابل، قد يكون ذلك أيضًا مؤشرًا على سخونة مفرطة في السوق، إذ إن المعدلات المرتفعة جدًا قد تعكس اعتمادًا مفرطًا على الرافعة المالية، ما يزيد من مخاطر التصحيح السعري.

وفشل البيتكوين في تحقيق اختراق فوق مستوى 90,000 دولار، ليتراجع إلى نحو 88,200 دولار وقت كتابة التقرير.

ارتفاع معدلات تمويل عقود البيتكوين الدائمة مؤخرًا. المصدر: Glassnode

انتهاء ضخم لعقود الخيارات مع نهاية العام

من المتوقع أن تتضخم تقلبات السوق أيضًا بفعل حدث انتهاء صلاحية عقود خيارات البيتكوين الضخم المقرر يوم الجمعة 26 ديسمبر.

إذ ستنتهي صلاحية عقود خيارات بقيمة اسمية تتجاوز 23 مليار دولار، في واحد من أكبر أحداث انتهاء صلاحية الخيارات على الإطلاق. وعادةً ما تكون عمليات الانتهاء الفصلية ونهاية العام أكبر بكثير من الأحداث الأسبوعية أو الشهرية المعتادة.

وتتركز عقود الشراء (Calls) حول مستويات تنفيذ عند 100,000 و120,000 دولار، في حين تتركز عقود البيع (Puts) قرب مستوى 85,000 دولار، بحسب بيانات Deribit.

ويبلغ معدل عقود البيع إلى الشراء (Put/Call Ratio) حاليًا 0.37، ما يعني أن عدد عقود الشراء المنتهية يفوق بكثير عقود البيع. ويقع مستوى “الألم الأقصى” (Max Pain) وهو السعر الذي تتكبد عنده غالبية العقود أكبر الخسائر عند نحو 96,000 دولار، وفقًا لبيانات Coinglass.

وإذا لم ترتفع الأسعار الفورية، فإن معظم هذه العقود ستنتهي بلا قيمة. وتشير الفجوة البالغة نحو 7,500 دولار بين السعر الحالي ومستوى الألم الأقصى إلى أن الرهانات الصعودية عند مستويات تنفيذ مرتفعة كانت متفائلة أكثر من اللازم، ومن المرجح أن تتحقق خسائر عند انتهاء الصلاحية.