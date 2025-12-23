VanEck: استسلام مُعدّني بيتكوين الأخير قد يشير إلى اقتراب القاع

تام شمس - الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 01:42 مساءً - تراجع معدل التجزئة (الهاشريت) لبيتكوين بنسبة 4% خلال الشهر المنتهي في 15 ديسمبر، وهو ما قد يُعدّ إشارة إيجابية لمسار السعر في الأشهر المقبلة، إذ يرى محللو VanEck أن استسلام المعدّنين يُعدّ تاريخيًا "إشارة صعودية معاكسة".

وقال مات سيغل، رئيس أبحاث العملات الرقمية في VanEck، إلى جانب محلل الاستثمار الأول باتريك بوش، في تقرير صدر يوم الاثنين: "عندما يستمر ضغط الهاشريت لفترات أطول، تميل العوائد المستقبلية الإيجابية إلى الظهور بوتيرة أعلى وبقيمة أكبر".

وأشارا إلى أنه منذ عام 2014، كانت عوائد بيتكوين خلال 90 يومًا إيجابية في 65% من الحالات التي انخفض فيها الهاشريت خلال الثلاثين يومًا السابقة، مقارنة بـ54% عندما كان الهاشريت في حالة ارتفاع.

ويستمر هذا النمط حتى على آفاق زمنية أطول؛ إذ تلت فترات النمو السلبي للهاشريت عوائد إيجابية لبيتكوين على مدى 180 يومًا في 77% من الحالات، وبمتوسط مكاسب بلغ 72%، متفوقة على نسبة 61% من العوائد الإيجابية عندما ارتفع الهاشريت خلال الفترة نفسها.

ويُعد هذا الاتجاه مشجّعًا لمُعدّني بيتكوين (BTC)، إذ قد تُسهم الأسعار الأعلى في توسيع هوامش الربحية لبعضهم أو إعادة تشغيل عمليات كانت غير مربحة سابقًا.

وتتداول بيتكوين حاليًا قرب 88,400 دولار، منخفضة بنحو 30% عن أعلى مستوى تاريخي سجّلته في 6 أكتوبر عند 126,080 دولارًا، وفق بيانات CoinGecko.

انخفاض أسعار التعادل لمُعدّني بيتكوين بأكثر من 35%

لفت سيغل وبوش إلى أن سعر التعادل للكهرباء لمعدّن Bitmain S19 XP أحد أكثر أجهزة التعدين شيوعًا والمُصنّعة عام 2022 انخفض بنحو 36% من 0.12 دولار لكل كيلوواط/ساعة في ديسمبر 2024 إلى 0.077 دولار لكل كيلوواط/ساعة بحلول منتصف ديسمبر، ما يبرز صعوبة الظروف التي يواجهها المعدّنون.

التغير في سعر التعادل لجهاز S19 XP منذ يناير 2020. المصدر: VanEck

وأضاف محللا VanEck أن الهبوط البالغ 4% في هاشريت بيتكوين وهو الأشد منذ أبريل 2024 يُرجّح أن يكون مدفوعًا بإيقاف نحو 1.3 غيغاواط من طاقة التعدين في الصين مؤخرًا.

كما أشارا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الطاقة قد يتحوّل لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وهو اتجاه قد يؤدي وفق تقديرهما إلى محو نحو 10% من هاشريت بيتكوين.

دول ما زالت تدعم تعدين بيتكوين

رغم ذلك، لا تتجه جميع الدول إلى الابتعاد عن تعدين بيتكوين؛ إذ يقدّر سيغل وبوش أن ما يصل إلى 13 دولة تدعم حاليًا أنشطة تعدين بيتكوين.

ومن بين هذه الدول: روسيا، فرنسا، بوتان، إيران، السلفادور، الإمارات، عُمان، إثيوبيا، الأرجنتين، كينيا، وأخيرًا اليابان.