Dragonfly VC: سولانا وإيثيريوم قادرتان على التعايش في سباق ترميز الأصول

تام شمس - الخميس 25 ديسمبر 2025 02:48 مساءً - يرى روب هاديك، الشريك العام في شركة رأس المال المغامر Dragonfly، أن شبكتي سولانا وإيثيريوم ستزدهران معاً في سباق ترميز الأصول، وأن أياً منهما لن تُقصي الأخرى من هذا المجال.

هاديك في مقابلة مع برنامج “Squawk Box” على قناة CNBC يوم الأربعاء: “كلاهما أشبه بفيسبوك”، وذلك رداً على سؤال حول أي شبكة ستكتسب هيمنة سوقية على غرار فيسبوك، أو تتراجع كما حدث مع منصة MySpace التي كانت تحظى بشعبية واسعة في السابق.

وأوضح هاديك أن تنامي الاهتمام بترميز الأصول وازدياد النشاط الاقتصادي على الشبكات يدلان على وجود مساحة كافية لتعايش عدة سلاسل بلوكتشين. وأضاف: “هناك متسع كبير في هذا السوق. إذا كنا نعتقد أن معظم الأصول ستُرمّز، وأن قدراً كبيراً من النشاط الاقتصادي سينتقل إلى السلسلة […] فلا يمكن الاكتفاء بسلسلة واحدة فقط”.

لا يمكن لسلسلة واحدة أن تفوز بكل شيء

أشار هاديك إلى أن “معظم العملات المستقرة” موجودة حالياً على شبكة إيثيريوم، حيث يتركز الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي على السلسلة.

في المقابل، أوضح أن سولانا تتصدر من حيث حجم التداول، ما يجعلها “أكثر ملاءمة لهذا النوع من تدفقات المعاملات”.

وتُظهر البيانات وجود فجوة كبيرة بين الشبكتين من حيث قيمة الأصول على الشبكة. إذ تبلغ قيمة أصول شبكة إيثيريوم، بما في ذلك العملات المستقرة، نحو 183.7 مليار دولار، مقابل 15.9 مليار دولار لسولانا، وفقاً لبيانات RWA.XYZ.

تتمتع شبكة إيثريوم بأكبر قيمة للأصول على مستوى الشبكة بين جميع شبكات البلوكتشين. المصدر: RWA.XYZ

وأضاف هاديك أنه من غير المرجح أن تصبح سلسلة واحدة الوحيدة المهيمنة، لأن أياً من الشبكات لا يمكنها “التوسع إلى هذا الحد” لتولي هذا الدور منفردة. وقال: “أعتقد أننا سنرى حالات استخدام مختلفة على سلاسل مختلفة”، كما لم يستبعد ظهور شبكات جديدة قادرة على اقتطاع حصة من السوق.

منصات الكريبتو تغيّر شبكاتها بحسب احتياجاتها

شهدت الفترة الأخيرة انتقال بعض منصات الكريبتو بين الشبكتين مع تغيّر متطلبات أعمالها.

فقد أعلنت منصة الألعاب الرياضية الخيالية القائمة على العملات الرقمية Sorare في أكتوبر أنها ستهاجر من إيثيريوم بعد ست سنوات من العمل عليها، مستفيدة من قابلية التوسع في سولانا وقاعدتها الجماهيرية الموجهة للمستهلكين. وستنقل الشركة أكثر من 10 ألعاب رياضية وبطاقات التداول الخاصة بها إلى سولانا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ Sorare، نيكولا جوليا، إنه لا يزال واثقاً من إيثيريوم، رغم وصفه هذه الخطوة بأنها “ترقية”.

من جانبه، قال أنتوني باسّيلي، رئيس Coinbase Asset Management، في تصريح سابق لـ Cointelegraph في نوفمبر، إن بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH) يحتلان المركزين الأول والثاني في متوسط محفظة العملات الرقمية، فيما تُعد سولانا (SOL) خياراً محتملاً لـ “المركز الثالث”.