Trend Research ترفع حيازتها من الإيثريوم إلى 1.8 مليار دولار بعد شراء بقيمة 35 مليون دولار وسط تفاؤل بعام 2026

تام شمس - الاثنين 29 ديسمبر 2025 01:45 مساءً - واصلت شركة Trend Research الاستثمارية، ومقرّها هونغ كونغ، تعزيز حيازتها من عملة الإيثريوم (ETH)، رغم توقّعات أحد أكبر مالكي الإيثريوم من الشركات بحدوث تراجع حاد خلال الربع الأول من عام 2026.

وبحسب بيانات منصة تتبّع البلوك تشين Lookonchain، استحوذت Trend Research على إيثريوم بقيمة 35 مليون دولار، لترتفع حيازتها الإجمالية إلى أكثر من 601 ألف ETH، تُقدَّر قيمتها بنحو 1.83 مليار دولار.

وأوضحت Lookonchain في منشور على منصة X يوم الاثنين أن الشركة اقترضت ما مجموعه 958 مليون دولار من العملات المستقرة عبر بروتوكول الإقراض اللامركزي Aave، بمتوسط سعر شراء يبلغ نحو 3,265 دولارًا للإيثريوم الواحد.

وقال مؤسس الشركة، جاك يي، إنه “متفائل” بسوق العملات الرقمية خلال النصف الأول من عام 2026، متعهدًا بمواصلة شراء الإيثريوم “حتى وصول السوق الصاعدة”، مع الاحتفاظ بـ“أقصى وزن استثماري في ETH”، إلى جانب مركز “ثقيل” في توكن World Liberty Financial المُرمز (WLFI) المرتبط بعائلة ترامب.

وأضاف أن “عام 2026 سيكون أيضًا بيئة إيجابية شاملة، مع عوامل داعمة مثل التمويل على السلسلة، والعملات المستقرة، ودورات خفض أسعار الفائدة، والسياسات الداعمة للعملات الرقمية”.

وفي حين تعتمد شركة BitMine Immersion Technologies، أكبر مالك مؤسسي للإيثريوم، على استراتيجية متوسط التكلفة، أكدت Trend Research أنها ستواصل شراء الإيثريوم بغضّ النظر عن “تقلبات ببضعة مئات من الدولارات”.

وتُعد Trend Research ثالث أكبر مالك للإيثريوم بعد Bitmine وSharpLink Gaming، إلا أنها، بوصفها شركة غير مدرجة، لا تظهر في معظم مواقع التتبع، بما في ذلك StrategicEthReserve.

Fundstrat تتوقع قاعًا عند 1,800 دولار للإيثريوم، بينما “الأموال الذكية” تراهن على الهبوط

يتعارض هذا التفاؤل مع توقعات شركة Fundstrat Global Advisors، التي رجّحت أن يهبط الإيثريوم إلى قاع محلي عند نحو 1,800 دولار خلال الربع الأول من عام 2026.

وفي 21 ديسمبر، ظهرت لقطات شاشة لمذكرة بحثية داخلية صادرة عن الشريك المؤسس والمدير الإداري في Fundstrat، توم لي، توقّع فيها “تصحيحًا ذا دلالة” خلال النصف الأول من العام المقبل، قائلًا:

“السيناريو الأساسي لديّ هو تراجع ملحوظ في النصف الأول من 2026، مع هبوط البيتكوين إلى 60–65 ألف دولار، والإيثريوم إلى 1,800–2,000 دولار، وسولانا إلى 50–75 دولارًا. هذه المستويات ستشكّل فرصًا جذابة قبل نهاية العام.”

وأشار التقرير نفسه إلى احتمال تكوّن “قاع متين” في الربع الأول أو الثالث، يعقبه ارتفاع نحو نهاية العام، ما يعني سوقًا هابطة أقل حدّة مقارنة بالدورات السابقة.

وقد أثارت هذه التوقعات السلبية دهشة المستثمرين، لا سيما أن توم لي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة Bitmine، أكبر مالك مؤسسي للإيثريوم بحيازات تُقدَّر بنحو 12.3 مليار دولار.

وفي السياق نفسه، واصل المتداولون المصنّفون ضمن فئة “الأموال الذكية” وهم الأعلى عائدًا وفق بيانات منصة Nansen لتحليل البلوك تشين الرهان على تراجع سعر الإيثريوم على المدى القصير.

مراكز العقود الآجلة الدائمة الأكبر التي يحتفظ بها متداولو “الأموال الذكية” على منصة Hyperliquid. المصدر: Nansen

وتُظهر بيانات Nansen أن صافي مراكز “الأموال الذكية” كان في اتجاه البيع على المكشوف بقيمة إجمالية بلغت 117 مليون دولار، مع إضافة مراكز شراء بقيمة 15 مليون دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يشير إلى تحسّن طفيف في شهية المخاطرة لدى هذه الفئة.