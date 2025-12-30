حوت بيتكوين بقيمة 11 مليار دولار يبيع 330 مليون دولار من ETH ويفتح مراكز شراء ضخمة بقيمة 748 مليون دولار على كبرى العملات

تام شمس - الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:50 مساءً - راهن حوت بيتكوين تبلغ قيمة حيازته نحو 11 مليار دولار وكان قد تنبأ بدقة بانهيار السوق في أكتوبر بقيمة 19 مليار دولار على ارتفاع أسعار كبرى العملات المشفرة، في إشارة إلى احتمال تعافي السوق.

وبعد تصفية ما قيمته 330 مليون دولار من إيثير (ETH)، فتح الحوت ثلاثة مراكز شراء برافعة مالية بقيمة إجمالية بلغت 748 مليون دولار، مراهنًا على صعود أسعار كل من بيتكوين (BTC) وإيثير وسولانا (SOL).

ويُعد أكبر هذه المراكز صفقة شراء على إيثير بقيمة 598 مليون دولار، فُتحت عند سعر 3,147 دولارًا، وتواجه التصفية إذا انخفض سعر إيثير دون 2,143 دولارًا، وفقًا لمنشور على منصة X نشرته Lookonchain يوم الثلاثاء.

وبالاستناد إلى أنماط معاملاته الأخيرة، يبدو أن الحوت يراهن على موجة صعود قصيرة الأجل للعملات الثلاث الرائدة، مع استمراره في تشغيل مراكز برافعة مالية رغم تكبده خسائر غير محققة تُقدّر بنحو 49 مليون دولار.

وظهر هذا الحوت البالغة قيمته 11 مليار دولار إلى العلن في أغسطس، وقام بتحويل نحو 5 مليارات دولار من البيتكوين إلى إيثير، متجاوزًا مؤقتًا شركة Sharplink ثاني أكبر شركة خزينة مؤسسية من حيث إجمالي حيازات ETH، بحسب ما أفادت به كوينتيليغراف في 1 سبتمبر.

وبدأ الحوت تدوير أمواله نحو إيثير في 21 أغسطس، بعد بيع 2.59 مليار دولار من بيتكوين مقابل 2.2 مليار دولار من ETH في السوق الفورية، إلى جانب فتح مركز شراء دائم على إيثير بقيمة 577 مليون دولار، ما ألهم تسعة عناوين حيتان “ضخمة” أخرى لشراء ما مجموعه 456 مليون دولار من إيثير خلال يوم واحد.

الحيتان تزيد مشتريات ETH، لكن أموال النخبة لا تزال تراهن على الهبوط بقيمة 122 مليون دولار

زاد عدد من حيتان العملات المشفرة الآخرين أيضًا من مشترياتهم الفورية لإيثير، في إشارة إلى تنامي ثقة المستثمرين الكبار، وهم فئة محورية في تحريك الزخم السعري.

وبحسب منصة التحليلات Nansen، ارتفع معدل استحواذ الحيتان على إيثير بمقدار 1.6 مرة خلال الأسبوع الماضي، حيث جمعت 19 محفظة ما قيمته 7.43 ملايين دولار من ETH في السوق الفورية.

مخطط ETH/USD ليوم واحد – Token God Mode. المصدر: nansen.ai

ورغم ذلك، لا يزال أنجح المتداولين من حيث العوائد والمصنفين كـ”أموال ذكية” على منصة Nansen يراهنون على تراجع سعر إيثير.

وأظهرت البيانات أن متداولي الأموال الذكية كانوا في صافي مراكز بيع على إيثير بقيمة إجمالية بلغت 121 مليون دولار، رغم إضافة مراكز شراء بقيمة 6.5 ملايين دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أبرز مراكز العقود الدائمة لمتداولي الأموال الذكية على Hyperliquid. المصدر: Nansen

كما أظهرت البيانات أن متداولي الأموال الذكية كانوا في صافي مراكز بيع أيضًا على بيتكوين بقيمة 192 مليون دولار، وعلى سولانا بقيمة 74 مليون دولار.