توم لي: BitMine تجمع إيثيريوم بقيمة 98 مليون دولار وسط ضغوط بيع نهاية العام

تام شمس - الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - قامت شركة BitMine Immersion Technologies، المتخصصة في إدارة خزائن الإيثيريوم، بشراء ما قيمته 97.6 مليون دولار من عملة الإيثير يوم الثلاثاء، في وقت لا تزال فيه أسواق العملات الرقمية تشهد حالة من الفتور خلال الأيام الأخيرة من عام 2025.

وتُظهر بيانات منصة Nansen أن BitMine اشترت 32,938 عملة إيثير (ETH)، فيما تشير بيانات أخرى إلى أن إجمالي حيازاتها ارتفع إلى 4.07 ملايين ETH، بقيمة تقارب 12 مليار دولار.

كما قامت BitMine بتحصيص 118,944 ETH إضافية، مواصلةً استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق عوائد سلبية للمساهمين.

وجاءت أحدث موجة شراء من BitMine في ظل انضغاط أوسع في سوق العملات الرقمية، وهو ما قال توم لي، مهندس استراتيجية الإيثيريوم لدى BitMine، إنه يعود جزئيًا إلى ارتفاع عمليات البيع بدافع تحقيق خسائر ضريبية في الولايات المتحدة.

وقال لي: “عمليات البيع المرتبطة بخسائر الضرائب في نهاية العام تضغط على أسعار العملات الرقمية وأسهم شركات الكريبتو، ويبلغ هذا التأثير ذروته عادة بين 26 و30 ديسمبر، ونحن نُدير استراتيجيتنا السوقية مع أخذ ذلك في الحسبان”.

وتزداد عادةً عمليات البيع بدافع الخسائر الضريبية في أواخر ديسمبر، حيث يقوم الأفراد والمؤسسات بتصفية أصولهم لتعويض الأرباح وخفض الدخل الخاضع للضريبة السنوية.

وأضاف لي، وهو الشريك المؤسس والشريك الإداري في Fundstrat، أن أسعار العملات الرقمية تأثرت أيضًا بتراجع نشاط المستثمرين المؤسسيين خلال فترة أعياد الميلاد، ما يترك خوارزميات التداول الآلي تهيمن على حركة السوق.

وأدى ضغط البيع إلى تعطيل أي زخم صعودي للأسعار، إذ تُظهر بيانات CoinGecko أن القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية ظلت تحوم حول مستوى 3 تريليونات دولار خلال الأسبوعين الماضيين.

التغير في القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين. المصدر: CoinGecko

وتيرة شراء BitMine للإيثيريوم لا تتباطأ

رغم حالة الركود في السوق، جمعت BitMine أكثر من 77,400 ETH منذ يوم الاثنين الماضي، موسعةً الفجوة بينها وبين منافسيها، لتصبح، وفق وصف لي، أكبر مشترٍ لـETH من حيث “الأموال الجديدة”.

وبذلك تكون BitMine قد اشترت أكثر من 40,000 ETH أسبوعيًا لمدة لا تقل عن 10 أسابيع متتالية.

خزائن الأصول الرقمية بحسب قيمة الحيازات. المصدر: BitMine

مقترح ضريبة الثروة في كاليفورنيا يثير الجدل

تزامن ذلك مع انتقادات حادة من قادة في قطاع العملات الرقمية لمقترح فرض ضريبة ثروة بنسبة 5% على أصحاب المليارات في ولاية كاليفورنيا، حيث حذر معارضو المشروع من أنه قد يدفع رواد الأعمال ورؤوس الأموال إلى مغادرة الولاية المعروفة بثقلها التقني.

وقال جيسي باول، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة Kraken: “أعدكم أن هذه ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير. سيغادر المليارديرات ومعهم إنفاقهم، وهواياتهم، وأعمالهم الخيرية، والوظائف”.

ويشمل المقترح فرض ضرائب على المكاسب غير المحققة.