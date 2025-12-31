خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 2026 قد يكون “المحفّز الرئيسي” لعودة المستثمرين الأفراد إلى سوق العملات الرقمية

تام شمس - الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - يرى أحد محللي العملات الرقمية أن مدى جرأة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026 سيكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان المستثمرون الأفراد سيعودون إلى سوق العملات الرقمية في العام المقبل.

ومع ذلك، تثار تساؤلات حول مدى استعداد الفيدرالي لمواصلة خفض الفائدة، بعد أن نفّذ بالفعل ثلاث تخفيضات خلال عام 2025.

أوين لاو، المدير الإداري في شركة Clear Street، لشبكة CNBC يوم الثلاثاء إن قرارات الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي تُعد “أحد المحفزات الرئيسية لسوق العملات الرقمية في عام 2026”.

وأضاف لاو: “سيكون المستثمرون الأفراد أكثر حماسة للدخول إلى سوق العملات الرقمية، وكذلك المستثمرون المؤسسيون”.

وعادةً ما تُعد تخفيضات أسعار الفائدة عاملًا داعمًا لأصول العملات الرقمية، إذ تصبح الاستثمارات التقليدية مثل السندات والودائع لأجل أقل جاذبية، ما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الأعلى مخاطرة مثل بيتكوين (BTC) وغيرها من العملات الرقمية بحثًا عن عوائد أعلى.

الاحتياطي الفيدرالي “مستعد لتعديل” السياسة النقدية

تشير محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، إلى أن البنك المركزي منفتح على تعديل أسعار الفائدة خلال العام المقبل بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الأوسع.

وجاء في المحاضر: “سيكون أعضاء اللجنة مستعدين لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا برزت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة”.

ومع ذلك، تُظهر بعض البيانات أن السوق لا يزال متشككًا حيال احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة خلال الأشهر الأولى من العام، وفقًا لمنصة التنبؤ بالعملات الرقمية Polymarket.

ارتفاع ملحوظ في احتمالات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في أبريل. المصدر: Polymarket

وتُظهر بيانات Polymarket أن احتمال خفض الفائدة في يناير لا يتجاوز 15%، في حين ترتفع الثقة بإمكانية خفض الفائدة في مارس إلى 52%.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد نفّذ ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2025، وقد توقعت الأسواق معظمها. وجاء أول خفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وبعد نحو شهر، في 5 أكتوبر، قفزت بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد بلغ 125,100 دولار.

لكن الاتجاه الصعودي لبيتكوين لم يدم طويلًا، إذ أعقبه حدث تصفية واسع النطاق في 10 أكتوبر، أدى إلى محو نحو 19 مليار دولار من المراكز المرفوعة بالرافعة المالية.

تراجع مستمر في معنويات سوق العملات الرقمية

أعقب ذلك خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، ثم خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، رغم أن محاضر الاجتماع أظهرت انقسام أعضاء الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كان خفض ديسمبر ضروريًا.

وبحسب بيانات CoinMarketCap، تراجعت بيتكوين بنسبة 29.3% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق المسجل في أكتوبر، لتتداول عند 88,439 دولارًا في وقت النشر.

وقد أدى تراجع بيتكوين إلى انخفاض المعنويات في سوق العملات الرقمية الأوسع.

ويُظهر مؤشر الخوف والطمع للعملات الرقمية (Crypto Fear & Greed Index)، الذي يقيس المعنويات العامة للسوق، وجوده في منطقة “الخوف الشديد” منذ 13 ديسمبر.

وسجل المؤشر يوم الأربعاء قراءة “خوف شديد” عند مستوى 23.