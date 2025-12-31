تشانغبينغ تشاو: باكستان قد تصبح من رواد العملات الرقمية خلال خمس سنوات بالوتيرة الحالية

تام شمس - الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - قال تشانغبينغ تشاو “CZ”، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة Binance، إن قدرة باكستان على “التحرك بسرعة” في تنظيم واعتماد العملات الرقمية قد تجعلها من قادة هذا القطاع عالميًا بحلول عام 2030.

وفي مقابلة حديثة مع بلال بن صقيب، الرئيس التنفيذي لمجلس العملات الرقمية في باكستان، أشاد تشاو بقيادة البلاد لالتقاطها الطلب المتزايد على الأصول الرقمية بين سكانها، الذين يتميزون بصغر السن نسبيًا والاطلاع التقني.

وقال تشاو: “من الرائع حقًا أن نرى بلدًا بهذا الحجم يمتلك رؤية واضحة من قيادته، وقدرة على التحرك بهذه السرعة”.

وأضاف: “إذا واصلنا التحرك بهذه الوتيرة، فخلال خمس سنوات ستكون باكستان رائدة في مجال العملات الرقمية، أو واحدة من أبرز الدول الرائدة عالميًا”، مشيرًا إلى دوره كمستشار استراتيجي لمجلس العملات الرقمية.

وقد اتخذت باكستان خطوات كبيرة هذا العام لتنظيم منظومة العملات الرقمية لديها، من بينها إنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في باكستان، والسماح لمنصتي Binance وHTX بالعمل داخل البلاد، وبناء احتياطي من عملة بيتكوين (BTC)، إلى جانب استكشاف ترميز الأصول الواقعية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة.

تفاؤل CZ بمبادرة ترميز الأسهم في باكستان

وعند سؤاله عن الفوائد المحتملة لترميز سوق الأسهم الباكستانية، أجاب تشاو قائلًا: “أي دولة لا ترغب في أن يتمكن سكان العالم من شراء أسهمها؟”

وأضاف: “ترميز الأسهم يتيح لسكان العالم شراء تلك التوكنات، وهو ما يُعد استثمارًا مباشرًا في أسهم باكستان”.

وشجع تشاو باكستان على التحرك بسرعة أيضًا في خطط الترميز، مشيرًا إلى أن الدول التي تُطبق هذه التقنيات أولًا ستحصد أكبر قدر من الفوائد.

فرص العملات الرقمية أمام اللاعبين الصغار في باكستان

وبالنسبة للأفراد والشركات الصغيرة، قال تشاو إن تقنية البلوكشين توفر فرصًا واسعة مقارنة بالقطاع المصرفي التقليدي والذكاء الاصطناعي، نظرًا لانخفاض عوائق الدخول.

وأوضح: “إذا أراد شاب تأسيس بنك، فستكون الفرص محدودة للغاية. وإذا أراد إنشاء شركة في مجال الذكاء الاصطناعي، فغالبًا لن يمتلك البيانات الضخمة، أو القدرة الحاسوبية الكبيرة، أو الرقائق اللازمة. كلا المجالين يتطلب موارد ضخمة لإطلاق شركة ناشئة”.

في المقابل، قال تشاو إن البلوكشين والعملات الرقمية يختلفان عن ذلك، لكونهما قائمين بالكامل على بيئة رقمية، مضيفًا: “البلوكشين لن يرفضك أبدًا”.

وختم تشاو بالقول: “البلوكشين من أفضل البيئات لرواد الأعمال”، مع إقراره بالحاجة إلى مزيد من التعليم، والبرامج الجامعية، وحاضنات الأعمال لدعم الابتكار.