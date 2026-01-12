شركة Future Holdings المدعومة من آدم باك تتجه للاستحواذ عليها من قبل H100

تام شمس - الاثنين 12 يناير 2026 04:42 مساءً - أعلنت شركة Future Holdings AG، وهي شركة خزانة بيتكوين مقرها سويسرا ومدعومة من المخضرم في صناعة العملات الرقمية آدم باك، أنها توصلت إلى شروط أولية قد تفضي إلى الاستحواذ عليها من قبل مجموعة H100 المدرجة في السويد.

وقالت شركة خزانة البيتكوين السويسرية يوم الاثنين إنها وقّعت خطاب نوايا غير ملزم مع H100 يغطي الاستحواذ المحتمل على 100% من أسهمها.

وقال ريتشارد بايورث، رئيس مجلس إدارة Future Holdings، في بيان مشترك:

“إن دمج Future مع H100 يخلق منصة مدرجة في الأسواق العامة وإطار حوكمة نعتقد أنهما ضروريان لبناء مصداقية مؤسسية طويلة الأجل في السوق السويسرية.”

ويأتي الاستحواذ المقترح بعد أشهر من مشاركة آدم باك في تأسيس Future Holdings في نوفمبر 2025 إلى جانب ريتشارد بايورث وسيباستيان هِس، حين جمعت الشركة 35 مليون دولار لخزانة البيتكوين الخاصة بها.

كما قدّم باك في يونيو 2025 قرضًا قابلاً للتحويل بقيمة 2.1 مليون دولار إلى H100، مع خيار استثمار إضافي بقيمة 12.8 مليون دولار.

H100 تحدد قيمة الاستحواذ على Future عند 753 ألف دولار

تُقدّر الصفقة المقترحة قيمة Future بنحو 375 ألف فرنك سويسري، أي ما يقارب 471 ألف دولار، إضافة إلى الرصيد النقدي للشركة عند الإغلاق.

وبناءً على الوضع النقدي الحالي لـ Future، قالت الشركتان إن إجمالي سعر الشراء المتوقع سيبلغ نحو 600 ألف فرنك سويسري، أي ما يعادل تقريبًا 753 ألف دولار، وفقًا للإعلان.

ومن المتوقع أن يُسدّد سعر الشراء عبر أسهم جديدة تصدرها H100، وفق سعر الإغلاق في آخر يوم تداول يسبق توقيع خطاب النوايا.

إتمام الصفقة متوقع في يناير

لا تزال الصفقة خاضعة لإجراءات الفحص النافي للجهالة، والتفاوض على الاتفاقيات النهائية، والحصول على الموافقات المؤسسية والتنظيمية اللازمة. وقالت الشركتان إنهما تتوقعان التوقيع والإغلاق خلال يناير 2026.

وبالنسبة إلى H100، تمثل الصفقة خطوة محورية في خطتها للتوسع خارج منطقة الشمال الأوروبي، وترسيخ مكانتها كمنصة رائدة لخزائن البيتكوين والخدمات المالية في أوروبا.

وقال ساندر أندرسن، رئيس مجلس إدارة H100:

“تدعم هذه الصفقة توسع H100 في سويسرا. تجلب Future خبرة محلية مهمة، ونرى أن سويسرا سوقًا محورية مع استمرار المستثمرين المؤسسيين في تقييم مقاربات جديدة لتخصيص رأس المال.”

وإلى جانب دعمه لـ Future وH100، قدّم آدم باك دعمه لعدد من شركات خزائن البيتكوين الأخرى، من بينها شركة Capital B الفرنسية (المعروفة سابقًا باسم The Blockchain Group) وشركة The Bitcoin Standard Treasury.

وخلال طفرة شركات خزائن البيتكوين في صيف 2025، وصف باك تبني الشركات المدرجة للبيتكوين بأنه “موسم العملات البديلة الجديد” لمضاربي سوق الكريبتو.