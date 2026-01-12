تقرير: كوريا الجنوبية تدرس رفع الحظر عن استثمارات الشركات في العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 12 يناير 2026 04:42 مساءً - أفادت تقارير بأن لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) تعمل على تحديث إرشاداتها للسماح للشركات بالاستثمار في الأصول الرقمية، بعد حظر استمر تسع سنوات.

وبحسب ما نقلته صحيفة Seoul Economic Daily المحلية يوم الأحد، سيتمكن كلٌّ من الشركات المدرجة والمستثمرين المحترفين من استثمار ما يصل إلى 5% من رأس مالهم في الأصول المشفرة.

ونقل التقرير عن مسؤول رفيع في لجنة الخدمات المالية مطّلع على الملف قوله إن السلطات ستقوم بـ“إصدار الإرشادات النهائية في يناير أو فبراير، والسماح للكيانات القانونية بإجراء معاملات العملات الافتراضية لأغراض استثمارية ومالية”.

ويمثل هذا القرار تراجعًا عن الحظر المفروض منذ عام 2017 على استثمارات الشركات في العملات المشفرة، والذي فُرض آنذاك بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال.

ومع ذلك، ستُقيَّد الاستثمارات بالأصول المشفرة العشرين الأكبر من حيث القيمة السوقية، كما سيُسمح بتنفيذها فقط عبر أكبر خمس منصات تداول مرخّصة في كوريا الجنوبية. ولا يزال إدراج العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، مثل USDT، قيد النقاش، بحسب التقرير.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الخدمات المالية شاركت الإرشادات المحدثة مع فريق العمل المعني بالعملات المشفرة في 6 يناير، وكانت قد أعلنت لأول مرة في فبراير 2025 عن خطط لتخفيف القيود على استثمارات الشركات في هذا القطاع بشكل تدريجي.

تأثير صعودي محتمل على الأسواق الكورية

قد يؤدي هذا التحول التنظيمي إلى تدفق عشرات التريليونات من الوون إلى أسواق العملات المشفرة. فعلى سبيل المثال، تمتلك شركة الإنترنت الكورية العملاقة “نافر” رأس مال يبلغ نحو 27 تريليون وون (حوالي 18.4 مليار دولار)، ما يعني أنها نظريًا يمكن أن تشتري نحو 10,000 بيتكوين، وفقًا للتقرير.

وأضاف التقرير أن إطلاق عملة مستقرة وطنية وصناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) من النوع الفوري قد يتسارع أيضًا بمجرد تأمين قدرة الشركات على الاستثمار في هذا المجال. وعلى الرغم من تنامي الدعم لصناديق الكريبتو المتداولة في البلاد، لا تزال الموافقات التنظيمية متعثرة.

كما قد يسهم هذا القرار في توسيع نشاط شركات الكريبتو المحلية، والشركات الناشئة في مجال البلوكشين، وخزائن الأصول الرقمية، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المحلية في الأصول الرقمية. وأشار التقرير إلى أن العديد من الشركات الكورية الكبرى اضطرت في السابق إلى الاستثمار خارج البلاد لتفادي القيود المحلية.

العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المستقرة في صلب الاستراتيجية الاقتصادية

وأفاد التقرير يوم الجمعة بأن الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت استراتيجية طموحة للعملات الرقمية، تهدف إلى تنفيذ 25% من جميع أموال الخزانة الوطنية عبر عملة رقمية يصدرها البنك المركزي (CBDC) بحلول عام 2030.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي لعام 2026، وتشمل أيضًا إدخال نظام ترخيص لمُصدري العملات المستقرة مثل Tether مع اشتراط تغطية الاحتياطيات بنسبة 100%، وضمان حقوق الاسترداد للمستخدمين بموجب القانون.