Interactive Brokers تتيح استخدام العملات المستقرة لتمويل الحسابات

وسّعت شركة الوساطة الإلكترونية العملاقة Interactive Brokers خدماتها في مجال العملات الرقمية، لتسمح لعملائها بتمويل حسابات الوساطة باستخدام العملات المستقرة، على أن تُحوَّل هذه الإيداعات تلقائيا إلى الدولار الأميركي.

وأفادت الشركة، يوم الخميس، بأنها أبرمت شراكة مع مزوّد البنية التحتية للعملات الرقمية zerohash، بما يتيح تمويل الحسابات على مدار الساعة باستخدام عملة USD المُرمز (USDC) عبر شبكات Ethereum وSolana وBase، مع الاستغناء عن الاعتماد على التحويلات البنكية التقليدية وساعات العمل المصرفية.

وأوضحت Interactive Brokers أن إيداعات العملات المستقرة تُحوَّل إلى دولارات أميركية فور استلامها، ثم تُضاف مباشرة إلى حسابات العملاء. وأضافت الشركة أن دعم عملتي Ripple USD المُرمز(RLUSD) وPayPal USD المُرمز (PYUSD) من المتوقع أن ينطلق خلال الأسبوع المقبل.

وكانت الشركة قد أتاحت في ديسمبر الماضي للمستثمرين الأفراد تمويل حسابات الوساطة الفردية باستخدام USDC، كما كانت قد درست في وقت سابق إمكانية إطلاق عملة مستقرة خاصة بها، وفقا لتقارير سابقة.

العملات المستقرة تعالج “نقطة ألم حرجة”

قالت Interactive Brokers إن العملات المستقرة ستعالج “نقطة ألم حرجة” في الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، في ظل كون التمويل التقليدي عبر التحويلات البنكية العابرة للحدود بطيئا ومكلفا. وفي المقابل، تتيح آلية التمويل بالعملات المستقرة تسوية شبه فورية، وتكلفة أقل، دون التقيد بساعات عمل محددة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة Milan Galik: “يوفر التمويل عبر العملات المستقرة للمستثمرين الدوليين السرعة والمرونة المطلوبة في أسواق اليوم. يمكن للعملاء تحويل الأموال والبدء في التداول خلال دقائق، مع تقليل تكاليف المعاملات”.

وبدأت Interactive Brokers تقديم خدمات العملات الرقمية على منصة التداول الخاصة بها في عام 2021، مع إتاحة تداول Bitcoin وEther، قبل أن تضيف عدة توكنات أخرى، من بينها Solana وXRP، خلال عام 2025.

وشهد قطاع العملات المستقرة نموا ملحوظا طوال عام 2025، مع اتجاه دول وحتى بنوك إلى استكشاف استخدام هذه التوكنات. وتجاوزت القيمة السوقية للعملات المستقرة حاجز 300 مليار دولار لأول مرة في أكتوبر، مسجلة نموا بنسبة 46.8% منذ بداية العام آنذاك، مدفوعة بشكل أساسي بعملات Tether المُرمز (USDT) وUSDC وعملة USDe المُرمز (USDE) ذات العائد من Ethena Labs.

وحتى يوم الجمعة، تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع العملات المستقرة 310 مليارات دولار، وفقا لبيانات مجمّع التمويل اللامركزي DefiLlama.