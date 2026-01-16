شركة بناء منازل أميركية تطلق برنامج مكافآت بالعملات الرقمية بعد خطاب “عدم اتخاذ إجراء” من هيئة SEC

تستعد شركة بناء المنازل الأميركية Megatel Homes لإطلاق منصة مكافآت قائمة على العملات الرقمية، وذلك بعد حصولها على خطاب “عدم اتخاذ إجراء” من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

وأعلنت Megatel، يوم الخميس، أن المنصة التي تحمل اسم MegPrime ستمنح المستخدمين مكافآت مقابل استخدام توكنات “MP”، مثل دفع الإيجار باستخدام هذه التوكنات مقابل استرداد مكافآت يمكن إنفاقها على “مشتريات يومية” أو تحويلها إلى دولارات أميركية.

وجاء ذلك بعد أن سمحت هيئة SEC لمشروع MegPrime بالمضي قدما، إذ أوصت في خطابها بعدم اتخاذ أي إجراءات إنفاذ، شريطة التزام المنصة الصارم بالخطة التي عرضتها على الجهة التنظيمية. وقالت MegPrime في منشور على منصة X إن الشركة “عملت في وضع التخفي للوفاء بالمتطلبات التنظيمية”.

MegPrime تطلق وعودا جريئة للمستأجرين

قال Aaron Ipour، الشريك المؤسس لكل من Megatel Homes وMegPrime، إن “MegPrime توفّر شريان دعم مالي حقيقيا للمستأجرين ومالكي المنازل والراغبين في التملك، في وقت يواجه فيه سوق الإسكان معدلات فائدة غير مستدامة وارتفاعا في الأسعار”.

ورغم أن مفهوم استرداد المكافآت بالعملات الرقمية يُروَّج له كفكرة جديدة في قطاع الإسكان، فإن نماذج مشابهة كانت متاحة منذ سنوات عبر بطاقات الائتمان. إلا أن المنصة قدّمت وعودا لافتة للمستأجرين، إذ تزعم أن من يدفعون إيجاراتهم باستخدام التوكن قد يكونون “مؤهلين لاسترداد ما يصل إلى 100% من قيمة إيجاراتهم خلال آخر 12 شهرا، وبحد أقصى 25 ألف دولار، تُحتسب ضمن ثمن شراء منزل مستقبلي”.

وتشير بيانات حديثة إلى أن نحو 32% من سكان الولايات المتحدة يعيشون في مساكن مستأجرة. كما تدّعي المنصة أن مالكي المنازل قد يتمكنون من الحصول على معدلات رهن عقاري تقل بنحو 2% عن متوسط السوق، ما قد يوفّر “آلاف الدولارات”. ووفقا لبيانات Freddie Mac، يبلغ متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاما في الولايات المتحدة حاليا نحو 6.06%.

ويأتي دعم هيئة SEC لهذا البرنامج في وقت يواصل فيه رئيسها Paul Atkins التعبير عن مواقف مؤيدة للعملات الرقمية. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أتكينز إنه “متفائل” بإمكانية توقيع الرئيس الأميركي Donald Trump على مشروع القانون خلال هذا العام.