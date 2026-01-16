تراجع معنويات سوق العملات الرقمية وسط قلق بشأن مشروع قانون هيكلة السوق الأميركي

تام شمس - الجمعة 16 يناير 2026 06:35 مساءً - تراجعت معنويات سوق العملات الرقمية بعد بلوغها أعلى مستوى لها منذ عدة أشهر، في ظل انقسام داخل قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة حول نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون طال انتظاره لتنظيم هيكلة سوق الأصول الرقمية.

وانخفض مؤشر الخوف والطمع في العملات المشفرة الذي يتتبع معنويات السوق، بمقدار 12 نقطة يوم الجمعة ليصل إلى مستوى “محايد” عند 49 من أصل 100، بعد أن كان قد سجل 61 نقطة يوم الخميس، وهو مستوى يشير إلى “الجشع”.

وكانت قراءة المؤشر يوم الخميس الأعلى منذ أن بلغ 64 نقطة من أصل 100 في 10 أكتوبر، وهو اليوم نفسه الذي شهد فيه سوق العملات الرقمية انهيارا حادا وأسفر عن تصفيات بقيمة 19 مليار دولار.

وجاء هذا الارتفاع المؤقت في المعنويات بالتزامن مع صعود Bitcoin بنحو 5% خلال يوم واحد ليصل إلى 97,870 دولارا.

مخاوف تشريعية تُعكّر صفو صعود “مبرَّر” للبيتكوين

قالت منصة تحليل معنويات السوق Santiment يوم الخميس إن هذا التحرك “يبدو مبرَّرا تماما في ضوء استمرار تراكم الأموال الذكية، مقابل قيام متداولي التجزئة بالبيع”.

غير أن معنويات مجتمع العملات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي بدأت بالاهتزاز بعد أن أعرب عدد من التنفيذيين عن مخاوفهم بشأن نسخة مجلس الشيوخ من تشريع هيكلة سوق العملات الرقمية، والتي كان من المقرر مناقشتها رسميا يوم الخميس.

ويهدف مشروع القانون إلى توزيع الصلاحيات التنظيمية بين الجهات الرقابية الأميركية، إلا أن بعض جماعات الضغط في قطاع العملات الرقمية أبدت استياءها من بعض بنوده، لا سيما تلك التي تفرض قيودا إضافية على عوائد العملات المستقرة.

ورغم استعداد كثيرين لمواصلة دعم المشروع، سحب Brian Armstrong، الرئيس التنفيذي لمنصة Coinbase وأحد أبرز الداعمين للقطاع، تأييده لمشروع القانون، معتبرا أنه “سيكون أسوأ بشكل ملموس من الوضع القائم”، مضيفا أن Coinbase تفضّل “عدم وجود قانون على تمرير قانون سيئ”.

وعقب ردود الفعل السلبية، أعلنت US Senate Banking Committee إلغاء جلسة مناقشة المشروع التي كانت مقررة يوم الخميس، مشيرة إلى حاجتها لمزيد من الوقت لحشد الدعم اللازم. ولم توضح اللجنة موعدا جديدا لإعادة طرح المشروع.

كما أجّلت US Senate Agriculture Committee جلسة المناقشة الخاصة بها إلى أواخر يناير، مبررة ذلك أيضا بالحاجة إلى توسيع قاعدة التأييد.

ويُعد مشروع القانون محور نقاش رئيسيا داخل صناعة العملات الرقمية، وغالبا ما تؤدي المخاوف المرتبطة به إلى توقعات بانخفاض الأسعار، ما يضغط على المعنويات العامة للسوق.

تأجيل المناقشات يُنظر إليه بإيجابية لدى بعض المستثمرين

في المقابل، يرى بعض المشاركين في القطاع أن تأجيل مناقشة المشروع يحمل دلالة إيجابية. فقد قال المستثمر في رأس المال الجريء المتخصص في العملات الرقمية Kyle Chasse يوم الجمعة إن هذه التأجيلات “إشارة صعودية”.

وأضاف: “كان الجميع يعتقد أن السوق سيتلقى ضربة قوية فور صدور الأخبار، لكن ذلك لم يحدث”، مؤكدا أن السوق “لا يزال متماسكا”.

وبحسب بيانات CoinMarketCap، يتم تداول البيتكوين عند 95,480 دولارا وقت النشر، منخفضا بنسبة 0.83% خلال الـ24 ساعة الماضية.