Glassnode: نشاط شبكة إيثريوم يتضاعف مع تدفّق مستخدمين جدد

تام شمس - الجمعة 16 يناير 2026 06:35 مساءً - أظهر نشاط شبكة Ethereum ارتفاعا حادا في عدد المستخدمين الجدد، إذ كاد مؤشر “الاحتفاظ بالنشاط” أن يتضاعف خلال الشهر الماضي، وفقا لمنصة تحليلات البيانات على السلسلة Glassnode.

وأفادت Glassnode، في تقرير صدر يوم الخميس، بأن “الاحتفاظ بالنشاط” على أساس شهري سجّل قفزة واضحة ضمن شريحة المستخدمين الجدد، “ما يشير إلى زيادة كبيرة في عدد العناوين التي تتفاعل لأول مرة خلال الثلاثين يوما الماضية”. وأضافت أن هذا التطور يعكس تدفّقا ملحوظا لمحافظ جديدة تتفاعل مع شبكة إيثريوم، “بدلا من أن يكون النشاط مدفوعا حصرا بالمشاركين الحاليين”.

وقفز عدد العناوين الجديدة، أو ما يُعرف بالاحتفاظ بالنشاط الجديد، من ما يزيد قليلا عن 4 ملايين عنوان إلى نحو 8 ملايين عنوان خلال هذا الشهر. ويقيس هذا المؤشر عدد المستخدمين الذين يواصلون التفاعل مع الشبكة بمرور الوقت، أي ما إذا كانوا يستمرون في استخدامها بدلا من الظهور لمرة واحدة ثم الاختفاء.

ارتفاع مؤشر الاحتفاظ بنشاط شبكة Ethereum إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. المصدر: Glassnode

ارتفاع قياسي في معاملات إيثريوم اليومية

وخلال العام الماضي، تضاعف عدد العناوين النشطة على شبكة إيثريوم أكثر من مرة، إذ ارتفع من نحو 410 آلاف عنوان في الفترة نفسها من العام الماضي إلى أكثر من مليون عنوان في 15 يناير، وفقا لبيانات Etherscan.

وفي السياق ذاته، قفز عدد المعاملات اليومية على إيثريوم إلى مستوى قياسي بلغ 2.8 مليون معاملة يوم الخميس، مسجلا زيادة بنسبة 125% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت منصة التحليل الاقتصادي الكلي Milk Road أن هذا الارتفاع يعود إلى انفجار استخدام العملات المستقرة على شبكة إيثريوم، بالتزامن مع تراجع حاد في الرسوم.

وقالت Milk Road: “هذا نتيجة لدفع إيثريوم عمليات التنفيذ إلى الطبقات الثانية، مع الحفاظ على أمان التسوية على الطبقة الأولى. هكذا يبدو فعليا نموذج البنية التحتية المالية القابلة للتوسع”.

استخدام العملات المستقرة على شبكة Ethereum يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بالتزامن مع وصول الرسوم إلى مستويات قياسية متدنية. المصدر: Token Terminal

تفاؤل متزايد حيال مستقبل إيثريوم

تشهد الثقة والمعنويات المحيطة بإيثريوم تحسنا ملحوظا. وقال Justin d’Anethan، رئيس الأبحاث في Arctic Digital، لموقع Cointelegraph: “هناك الكثير مما يدعو إلى التفاؤل عند النظر إلى إيثريوم”.

وأضاف أن المؤشرات على المدى القريب، التي كانت في مناطق بيع مفرط، بدأت بالتحسن وتوحي بإمكانية تسجيل أسعار أعلى بكثير، مدفوعة بتجدد تدفقات رؤوس الأموال إلى الصناديق المتداولة في البورصة، والعملات المستقرة، وبروتوكولات العملات الرقمية الأصلية.

من جهته، أشار Nick Ruck، مدير الأبحاث في LVRG Research، إلى أن نشاط الشبكة ارتفع مع تجاوز المعاملات اليومية حاجز مليوني معاملة، في حين بلغ حجم التحصيص نحو 36 مليون عملة Ether.

وأوضح أن “هذه الأسس القوية على السلسلة، إلى جانب تدفقات الصناديق المتداولة المستمرة وتزايد التفاؤل داخل المنظومة، تضع إيثريوم في موقع يؤهلها لاختراق مستويات المقاومة الحالية على المدى القريب، مع تضييق السيولة وارتفاع المشاركة المؤسسية، بالتوازي مع ترقيات التوسعة التي حسّنت السرعة وخفّضت رسوم الغاز”.

وبحسب Michaël van de Poppe، مؤسس MN Fund، فإن هذا الزخم في النشاط والمعنويات يُعد إشارة صعودية لعملة الشبكة، قائلا: “هناك قدر كبير من الضغط السعري المتراكم في إيثريوم، ومن المرجح أن نشهد اختراقا خلال الأسبوع المقبل”.

وكان سعر الإيثر قد لامس أعلى مستوى له في شهرين عند 3,400 دولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع بشكل طفيف ليتداول قرب 3,300 دولار خلال التعاملات المبكرة صباح الجمعة.