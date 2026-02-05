كيف كشف تتبّع البلوكشين سوق Incognito على الويب المظلم بقيمة 105 ملايين دولار

تام شمس - الخميس 5 فبراير 2026 07:42 مساءً - حُكم على منشئ سوق Incognito Market، وهو سوق سوداء إلكترونية اعتمدت على العملات الرقمية كوسيلة دفع رئيسية، بالسجن لمدة 30 عامًا، بعدما ربط تحليل معاملات البلوكشين الذي استندت إليه السلطات الأمريكية بينه وبين المنصة.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء أن محكمة في مانهاتن حكمت على روي-سيانغ لين بالسجن ثلاثة عقود لامتلاكه وتشغيله سوق Incognito، الذي باع مخدرات غير مشروعة بقيمة 105 ملايين دولار بين إطلاقه في أكتوبر 2020 وإغلاقه في مارس 2024.

وكان لين قد أقرّ بالذنب في ديسمبر 2024 لدوره في القضية، وصدر الحكم بحقه بتهم التآمر على توزيع المخدرات، وغسل الأموال، والتآمر على بيع أدوية تحمل علامات مضللة.

وقد أتاح Incognito للمستخدمين شراء وبيع المخدرات باستخدام بيتكوين (BTC) ومونيرو (XMR)، مقابل اقتطاع عمولة بنسبة 5%. وتم التعرف على لين بعد أن تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من تتبّع معاملات العملات الرقمية الخاصة بالمنصة وصولًا إلى حساب باسمه في إحدى منصات التداول.

وقال المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، Jay Clayton: “يرسل حكم اليوم رسالة واضحة لتجار المخدرات: لا يمكنكم الاختباء في ظلال الإنترنت”. وأضاف: “رسالتنا الأوسع بسيطة: الإنترنت، و‘اللامركزية’، و‘البلوكشين’ أي تقنية كانت ليست ترخيصًا لتشغيل أعمال توزيع المخدرات”.

وإلى جانب عقوبة السجن، حُكم على لين بخمس سنوات من الإفراج المشروط تحت المراقبة، وأُمر بمصادرة أكثر من 105 ملايين دولار.

تتبّع العملات الرقمية قاد FBI مباشرة إلى لين

في مارس 2024، قالت وزارة العدل إن لين أغلق منصة Incognito وسرق ما لا يقل عن مليون دولار من المستخدمين الذين أودعوا أموالًا في حساباتهم على المنصة.

وبعد ذلك، حاول لين المعروف على الإنترنت باسم “Pharoah” ابتزاز مستخدمي Incognito، مطالبًا المشترين والبائعين بالدفع له وإلا فسيقوم بنشر سجل نشاطهم وعناوينهم الرقمية علنًا.

وكتب لين في منشور على موقع Incognito: “نعم، هذا ابتزاز!!!” المصدر: وزارة العدل الأمريكية

وبعد أشهر، في مايو 2024، ألقت السلطات القبض على لين، وهو مواطن تايواني، في مطار جون إف كينيدي في نيويورك، بعدما ربطه FBI بالمنصة جزئيًا من خلال تتبّع تحويلات العملات الرقمية الخاصة بها إلى حساب تداول باسمه.

وأوضح FBI أن محفظة رقمية كان لين يسيطر عليها استقبلت أموالًا من محفظة معروفة تابعة لـIncognito، ثم تم إرسال تلك الأموال لاحقًا إلى حسابه في منصة التداول.

وأضافت الوكالة أنها تتبعت ما لا يقل عن أربع تحويلات أظهرت قيام محفظة لين بإرسال بيتكوين مصدرها Incognito إلى “خدمة مبادلة” لتحويلها إلى مونيرو (XMR)، قبل إيداعها في حساب المنصة.

وقد زوّدت منصة التداول مكتب التحقيقات بصورة من رخصة قيادة تايوانية تخص لين، والتي استُخدمت لفتح الحساب، إلى جانب عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف. وتمكنت الوكالة لاحقًا من ربط البريد الإلكتروني ورقم الهاتف بحساب لدى مسجل النطاقات Namecheap.

كما أشار FBI إلى أن حساب Namecheap استخدم أموالًا من محفظة لين وحساب التداول الخاص به لشراء نطاق لموقع إلكتروني كان يروّج لمنصة Incognito.

وأضافت الوكالة أن حجم ودائع لين في منصة التداول ارتفع بالتوازي مع نمو Incognito، من نحو 63 ألف دولار في عام 2021 إلى ما يقارب 4.2 ملايين دولار في عام 2023، بينما شهد حساب في منصة أخرى إيداعات بلغت 4.5 ملايين دولار بين يوليو ونوفمبر 2023.