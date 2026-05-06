سعر العملة الرقمية Zcash يقفز 40% في يوم واحد… هل يبدأ سباق نحو قمم تاريخية جديدة؟

تواصل عملة Zcash (ZEC) جذب الأنظار بعدما قفزت بأكثر من 40% خلال يوم واحد، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر العام الماضي، وسط موجة تفاؤل قوية في سوق العملات الرقمية.

وارتفع سعر العملة إلى قرابة 600 دولار، ما دفع قيمتها السوقية إلى تجاوز 10 مليار دولار، لتعود ضمن أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، متفوقة على مشاريع معروفة مثل كاردانو ومونيرو.

ويبدو أن الشرارة الرئيسية لهذا الصعود جاءت بعد إعلان شركة الاستثمار “Multicoin Capital” عن بناء مركز استثماري كبير في ZEC منذ فبراير، مع تأكيدها على أهمية العملات التي تركز على الخصوصية ومقاومة الرقابة.

كما ساهم الأداء الإيجابي للسوق بشكل عام في دعم الزخم، خاصة مع صعود سعر البيتكوين فوق 82 ألف دولار وتحقيق العديد من العملات البديلة مكاسب قوية.

ويرى بعض المحللين أن موجة الصعود قد تستمر، مع توقعات بوصول ZEC إلى مستويات قياسية جديدة إذا حافظت على الزخم الحالي.

كما أظهرت بيانات التداول فتح مراكز شراء كبيرة باستخدام الرافعة المالية، ما يعكس ثقة مرتفعة لدى بعض المستثمرين.

لكن في المقابل، لا تزال المخاطر قائمة.

حيث ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستويات مرتفعة جدا، ما يشير إلى احتمال دخول العملة في حالة تشبع شرائي قد تؤدي إلى تصحيح أو تراجع مؤقت.

بشكل عام، تبدو ZEC في واحدة من أقوى موجات الصعود منذ فترة طويلة، لكن استمرار هذا الارتفاع سيعتمد على قدرة السوق على الحفاظ على الزخم الحالي.

